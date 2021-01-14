快訊／美國史上被彈劾兩次的總統！　眾院231：197票通過彈劾川普

▲川普成為美國史上唯一一位面臨第二次彈劾的總統。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議員美東時間周三（13日）展開彈劾案表決，約1小時後，最終以231票：197票通過。川普成為美國史上第一位任內兩次被彈劾的總統。

美東時間下午近4時（台灣時間清晨5時），眾議院關於彈劾表決的辯論已經結束，投票也在美東時間下午約4時30分（台灣時間清晨5時30分）結束。根據美媒估計，過程約為時60分鐘至90分鐘。

眾議院民主黨人此次彈劾所引用的理由只有一個，川普6日「煽動叛亂」，造成其支持者在國會山莊周圍暴動、並闖入國會山莊內。

民主黨掌控的眾議院通過彈劾案，共和黨眾議員累計共7人表態支持彈劾，不過最終共10人投下贊成票，其餘197名共和黨眾議員投下反對票。

表態支持的7人包括：

1.華盛頓州眾議員紐豪斯（Dan Newhouse）

2.紐約州眾議員卡柯特（John Katko）

3.華盛頓眾議員布特勒（Jamie Herrera Beutler）

4.伊利諾州眾議員季辛傑（Adam Kinzinger）

5.密西根州眾議員厄普頓（Fred Upton）

6.懷俄明州眾議員錢尼（Liz Cheney）

7.密西根州眾議員米傑爾（Peter Meijer）

此前一日眾議院通過不具約束力的決議案，要求副總統潘斯（Mike Pence）率內閣閣員，引憲法《第25修正案》解除川普的總統職位。不過在該投票決議前，潘斯就已先去信眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），表示不會動用《第25修正案》，因為不符合國家的最大利益；多位共和黨眾議員也傾向以彈劾方式進行。