NIKE DUNK客製款即將於台灣開放　鞋舌、鞋帶孔都能換色

延續去年的火熱氣勢，今年復古鞋款 Nike Dunk 儼然已經預約 2021 年最不容忽視的全方位球鞋，光是一月份就陸續登場了許多配色，還不論像是 Supreme、Fragment Design、Off-White 等熱門品牌都即將與它聯名，可見 Nike Dunk 那恐怖的人氣以及吸金實力。 而在眾多聯名壓制之下，最讓鞋迷們期待的當然還有前陣子宣布開放的 NIKE BY YOU 客製化功能啦~經過國外率先發售後，台灣的粉絲現在終於也可以擁有自己的設計作品了！

稍早台灣 nike.com 正式預告了 Nike Dunk 的客製選項，鞋迷們能自由挑選鞋身上如鞋面、鞋舌等配色，小至鞋帶孔眼片也能更換成喜歡的顏色，且材質還提供麂皮、顆粒、一般皮革等三種，絕對能讓你製作出心目中的夢幻鞋履，每雙台幣 $4,800 元，再也不用擔心抽不到或是買炒價。



▲Nike Dunk訂製款。（圖／翻攝自nike.com）

Nike Dunk 鞋款 NIKE BY YOU 會於近期正式開放，還請有興趣的朋友再稍等一會，如有進一步資訊我們將會第一手報導。

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