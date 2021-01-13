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德國邁森市淪為重災區　300具棺材「疊3層高」塞爆火葬場

▲▼德國,邁森市,新冠肺炎,棺材,全球疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國邁森市火葬場內，棺材疊到3層高。（圖／達志影像／美聯社，下同）

 記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎持續肆虐全球，英國與南非又先後爆出變種病毒病例，讓歐美地區的疫情相當嚴峻。德國在2020年12月16日封城，禁令持續至本月底，其中德國薩克森自由州的邁森市（Meißen）感染率更是全國平均3倍之多，火葬場內的棺材疊有3層高，由此可見在此地的疫情已經瀕臨失控邊緣。

美國約翰·霍普金斯大學統計，截至台灣時間13日傍晚17時，德國累計有196萬8326例新冠肺炎確診病例，其中有4萬2890例死亡。根據美聯社報導指出，因為新冠肺炎致死的病例增加，讓邁森市的火葬場每天都有很龐大的業務量，原本空蕩的辦公室與走廊內，現在堆滿了等待火化的棺材，數量多到疊有3層高。

火葬場經理沙達奇（Joerg schaldahl）受訪表示，部分棺材被用塑膠套套住，而其他急需火化的棺材，則會被貼上「緊急」、「感染風險」、「COVID」等標籤提醒工作人員。

▲▼德國,邁森市,新冠肺炎,棺材,全球疫情。（圖／達志影像／美聯社）

沙達奇進一步指出，冬季、流感季節對於長者有很大的傷害，每年這個時候約會有70具至100具棺材放在火葬場內，現在卻有高達300具之多，每天幾乎都會增加約10具，火葬場已全力運作，每45分鐘點火一次，每天火化60次。

因為疫情嚴峻的緣故，往生者親屬無法開棺見最後一面，但火葬場工作人員仍盡力讓往生者的外觀保持良好。沙達奇感嘆說道，「親屬們把往生者送上救護車之後，就永遠無法再見到他們了，悲痛的親屬需要我們幫忙，這是我們的工作」。

據悉，德國總理梅克爾（Angela Merkel）6日宣布，德國全境封城措施將延長到這個月底，並且將祭出更嚴格的限制措施，藉此控制日益增長的新冠肺炎（COVID-19）感染人數。就近一個月的觀察，儘管德國已經盡力做好防疫措施，疫情仍無好轉跡象。

歐盟國家去年12月27日同步展開疫苗接種作業，施打德國生技公司BioNTech與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）合作研發的疫苗，德國至今已有19萬人接種。

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