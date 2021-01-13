中國「科興疫苗」號稱有效率78%　巴西認證：50%而已啦！

▲巴西認證中國科興生物（Sinovac）疫苗，有效率只有50%。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

中國北京「科興生物」（Sinovac Biotech）藥廠研發的新冠肺炎疫苗，號稱有效率可以達到78%，但是巴西在後期試驗中，認為有效率只有50.3%，根本遠低於當初宣稱的效果。

根據CNN報導，巴西聖保羅州政府發表聲明，認為中國科興疫苗遠低於當初宣稱的效果，儘管50.38%的有效率還是有高過WHO要求的有效率50%門檻，但這還是引發了人們對於中國疫苗透明度的質疑。

科興生物在巴西的合作夥伴「布坦坦生物研究所」（Instituto Butantan）上周稱，疫苗在輕症病例的有效率為78%，中度與重症則為100%。然而，布坦坦研究所12日卻表示，加入「非常輕微」病例後，有效率實際上是50.38%。

分析人士表示，中國科興疫苗是全球所有疫苗當中，競爭力最低的一種，這會影響國際社會對於中國疫苗的信心，也會對北京向開發中國家提供疫苗，造成阻礙。

▲中國科興疫苗50%的有效率，只是達到最低標準而已。（圖／路透）



巴西一位高級衛生官員向巴西CNN透露，疫苗的「有效性」只在臨界點，只有達到最低限度，還需要巴西衛生監督局評估批准。

科興方面的代表表示，公司正在對此進行討論，但拒絕發表進一步評論，疫苗最終效率，將由國家藥品監督管理局確定。

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