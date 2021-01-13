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通緝犯太帥！澳警臉書公布照片　7千網歪樓嗨爆：躲來我家

▲▼ 澳洲警方公布通緝犯照片，留言大歪樓。（圖／翻攝自臉書）

▲傑斯馬比立亞身高185公分，擁有藍色眼睛及一頭黑髮。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲維多利亞省警方7日發布28歲通緝犯傑斯馬比立亞（Jess Mabilia）的照片，公開請求大眾協尋，豈料貼文PO出後引來大批網友關注，因為他的外貌實在太亮眼。貼文留言數現已衝破7600則，有人開玩笑表示，「希望他被抓到之前，我能在Tinder上找到他」、「他可以躲在我家」。

綜合外媒7 NEWS、每日郵報等報導，傑斯馬比立亞因違反法庭命令遭到通緝，當地警方公布他的個人資訊請求大眾協尋，已知身高185公分的他擁有一雙藍眼睛及黑頭髮，經常出沒在摩寧頓半島（Mornington Peninsula）、弗蘭克斯頓市（Frankston）、貝斯海岸（Bass Coast）及吉朗市等地區，並公開他的照片。

只不過，大批網友瞬間被傑斯馬比立亞的亮眼外貌所吸引，如今該篇貼文留言數已衝破7600則，分享數超過380次，超過1400人按讚。

許多人在警方臉書貼文下方留言提到，「他可以躲在我家」、「希望政府人員抓到他之前，可以在Tinder上找到他」、「改一下假期旅遊計畫好了，就去摩寧頓半島」、「這是Calvin Klein的廣告嗎」、「他做了什麼事情，偷走別人的心嗎」。但也有人說，「我看不出來這有什麼好笑的，他有可能傷害到別人」。

▼網友留言大歪樓。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 澳洲警方公布通緝犯照片，留言大歪樓。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 澳洲警方公布通緝犯照片，留言大歪樓。（圖／翻攝自臉書）

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