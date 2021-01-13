南韓疫情源頭「新天地教主」一審獲判無罪！　法官：未違反防疫法

記者張寧倢／編譯

南韓民眾視為邪教的「新天地教會」放任染疫信徒遊走全國，引爆南韓新冠疫情。然而，高齡89歲的教主李萬熙（이만희）日前因涉嫌隱匿教會據點、造假信徒名單、侵佔教會資金遭檢方起訴，法院13日一審判決出爐，其中針對違反防疫嫌疑獲判無罪，貪污與妨礙業務等其他嫌疑則判處3年有期徒刑、緩刑4年。

▲新天地教主李萬熙針對違反防疫法規部分罪嫌，今（13日）於一審獲判無罪。（圖／路透）

根據《韓聯社》報導，水源地方法院刑事11部法官金美京（音，김미경）於13日公開判定，防疫當局要求新天地方面提交教會活動據點現狀與信徒名單一事，並不屬於疫情調查範圍，而是進行疫調前的資料蒐集階段，再根據刑事處罰的罪刑法定主義，不能隨意做出擴大範圍或對被告人不利的解釋。

裁判法庭表示，根據《傳染病預防法》進行的疫調是對患者的感染規模、感染源追蹤、查明異常反應的原因等活動，其方法與患者的個人資料、發病日期與場所、感染原因等相關，而防疫當局向新天地要求提供「全部的」教會設施與名單，因此不符合法律規定的疫調內容。

▲李萬熙去年11月保釋出獄時頭髮花白，與8月入獄前的模樣相差極大。（圖／達志影像）

報導稱，自去年2月18日大邱新天地教會出現首例新冠病例後，時隔330天，教主李萬熙獲判無罪。但針對侵占資金的嫌疑，法院表示，李萬熙侵占56億韓元（約新台幣1.4億元）的新天地資金，購買了位於京畿道加平的土地，並支付「和平宮殿」的建築費用，卻沒有舉辦過任何的教會活動，再加上其中包含臥室等空間，屬於個人居住目的，判處3年有期徒刑、緩刑4年。

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