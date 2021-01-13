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南非變種病毒威脅更大！　佛奇認：抗體和疫苗效力恐受影響

▲▼佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲佛奇表示，南非新冠變種病毒株的出現「令人感到不安」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）12日表示，南非新冠變種病毒株的出現「令人感到不安」，而且這種病毒可能會對單株抗體（monoclonal antibodies）和疫苗的效力帶來一些影響，不過南非變種病毒並沒有比變種前來得更致命。

據CNBC等外媒報導，佛奇與南非的一群衛生專家討論後指出，初步數據顯示，南非新冠變種病毒與其他變種病毒相比，會帶來「更大的威脅」，並讓目前的抗體治療效果下降。佛奇也認為，南非新冠變種病毒株可能會對單株抗體和疫苗的效力帶來影響。

英國和南非的新冠變種病毒株讓科學家們深感擔憂，因為儘管變種病毒並沒有比變種前來得更致命，但它卻具有高度傳染性。之前，牛津大學皇家欽定醫學教授貝爾（John Bell）也曾指出，南非變種病毒「501.V2」比英國變種病毒「B.1.1.7」更具傳染性，傳播速度也更快，而目前的疫苗是否對它有效仍是個問號。

▲▼新冠肺炎,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛奇認為，南非新冠變種病毒可能會對單株抗體和疫苗的效力帶來影響。（圖／達志影像／美聯社）

儘管目前研究人員並未發現有證據表明，變種病毒將讓現有疫苗失效，但仍有不少科學家擔心，這種名為「501.V2」的南非變種病毒會對單株抗體產生抗藥性。單株抗體是目前用於協助人們在感染初期對抗病毒的療法。南非國立衛生研究院和全國各地的研究人員正積極尋找，究竟南非變種病毒會產生什麼影響。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，隨著病毒的傳播，病毒表面的棘蛋白會隨著時間的推移而發生變異；南非變種病毒「501.V2」正是因為病毒用來進入人體細胞的棘蛋白中，發現了N501Y變異而得名。這種突變也出現在英國去年發現的「B.1.1.7」變種病毒中，不過世界衛生組織（WHO）稱，儘管英國和南非的變種病毒中都存在N501Y突變，但它們是不同的。

►南非變種病毒「驚見新突變」！比英國毒株更猛　5大QA一次看
 ►南非變種病毒疫苗恐無效！傳染性高而快　專家：比英變種令人擔憂
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