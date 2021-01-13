影／她飛撲男友卻痛摔！　全身折成超詭異角度「比大法師還誇張」

▲澳洲雪梨25歲的女舞蹈老師斯蘭妮特慘摔，凹折角度超詭異。（圖／翻攝自Instagram／@millieslennett）

記者張寧倢／編譯

澳洲25歲的女舞蹈老師斯蘭妮特（Millie Slennett）在個人社群上傳一段挑戰雙人舞的驚險影片，畫面中男友將她舉過頭頂，下秒卻重心不穩，脖子朝地面重摔，背部更往後折疊，比美國恐怖電影《大法師》中的詭異姿勢更誇張，整個人反拗成一個圓圈，嚇壞在場親友。

根據《太陽報》報導，住在雪梨的舞蹈老師斯蘭妮特，與19歲的妹妹蘿西（Rosie Slennett）在聖誕節聚會上比賽，與各自的伴侶挑戰高難度的國標舞動作，在女生衝向男舞者的瞬間，男方順勢將人高舉過頭，然而就在斯蘭妮特以為自己已經成功的時候，突然失去平衡，重心偏前的她，整個人頭下腳上「倒栽蔥」，頭頸就這樣用力撞在地上，嚇得蘿西立刻停止了錄影。

▲斯蘭妮特與男友挑戰高難度國標舞動作卻「倒栽蔥」慘摔，所幸並無大礙。（圖／翻攝自Instagram／@millieslennett）

斯蘭妮特表示，她在半空中把腳伸直，並試著把腳抬得更高，然後就超過了她的頭，瞬間變成悲劇，直到脖子快著地時她才意識到。斯蘭妮特剛開始只有手指和腳趾能動，家人慌張的模樣，讓她知道自己這次摔得很重，「感覺就像左半邊的肋骨全斷，呼吸很痛，但我還是努力站了起來，而且我發現一件有趣的事，我感到痛苦時竟然會笑。」

斯蘭妮特站起來後的第一件事，竟然是要求妹妹重播影片，因為她想知道挑戰到底有沒有成功，但10到15分鐘後，疼痛沒有好轉，所以家人叫了救護車。醫護人員在醫院走來走去，互相詢問是否看過這段影片，還過來向她開玩笑。斯蘭妮特表示，「我知道我很幸運，可能會扭斷脖子或傷到脊椎，我差點就死了。」

報導指出，斯蘭妮特的CT掃描結果顯示，除了瘀青之外沒有受到其他傷害，目前大部分的瘀傷已消退，也從8日起重返舞蹈室，教她今年的第一堂舞蹈課，只是脖子還是僵硬狀態。至於斯蘭妮特的父親則是在事發之後做了噩夢，以為女兒受傷嚴重，醒來之後一直要求她們把手機影片刪除。

▼左滑看影片（貼文中第4則）

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