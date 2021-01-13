義發現最新「0號病人」！新冠源頭再突破　25歲女2019年11月已染疫

▲義大利研究人員發現，米蘭早在2019年11月就有一名女性感染新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利研究人員發現，米蘭早在2019年11月就有一名25歲的女性感染新冠病毒，讓該國新冠肺炎「零號病人」的出現時間再次提前了一個月。

綜合義大利安莎社、《本地新聞網》和阿納多盧通訊社報導，在2019年11約10日，一名25隨的米蘭女子因患上不明皮膚病而前往醫院求醫。報導稱，這名婦女當時表示，自己的皮膚出現紅色斑塊，並且有著輕微的喉嚨痛。

▲賈諾迪已將其研究發現發表在《英國皮膚病學雜誌》上。（圖／翻攝自Wiley Online Library）

米蘭大學的研究人員賈諾迪（Raffaele Gianotti）在2020年6月對其活體組織切片進行檢測後，意外發現這名女子對新冠病毒的檢測結果居然呈陽性，讓她成為目前出現時間最早的「零號病人」。

研究人員此前曾在義大利北部城市2019年12月的城市廢水樣本中也檢測到新冠病毒。剛剛在《英國皮膚病學雜誌》上發表此研究結果的賈諾迪表示，他們可能會在接下來的研究中，發現出現時間更早的感染樣本。

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