　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義發現最新「0號病人」！新冠源頭再突破　25歲女2019年11月已染疫

▲▼研究,科學家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲義大利研究人員發現，米蘭早在2019年11月就有一名女性感染新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利研究人員發現，米蘭早在2019年11月就有一名25歲的女性感染新冠病毒，讓該國新冠肺炎「零號病人」的出現時間再次提前了一個月。

綜合義大利安莎社、《本地新聞網》和阿納多盧通訊社報導，在2019年11約10日，一名25隨的米蘭女子因患上不明皮膚病而前往醫院求醫。報導稱，這名婦女當時表示，自己的皮膚出現紅色斑塊，並且有著輕微的喉嚨痛。

▲▼義大利研究發現0號病人。（圖／翻攝自Wiley Online Library）

▲賈諾迪已將其研究發現發表在《英國皮膚病學雜誌》上。（圖／翻攝自Wiley Online Library）

米蘭大學的研究人員賈諾迪（Raffaele Gianotti）在2020年6月對其活體組織切片進行檢測後，意外發現這名女子對新冠病毒的檢測結果居然呈陽性，讓她成為目前出現時間最早的「零號病人」。

研究人員此前曾在義大利北部城市2019年12月的城市廢水樣本中也檢測到新冠病毒。剛剛在《英國皮膚病學雜誌》上發表此研究結果的賈諾迪表示，他們可能會在接下來的研究中，發現出現時間更早的感染樣本。

►比武漢還早！義大利去年9月就爆新冠　研究：11%血液樣本出現抗體
►英破300萬人確診大關！日增5萬9937人染疫　義大利近8萬死僅次英國
►更早出現？義大利專家：8月已出現類似英國變種毒株

聽Podcast掌握美選及國際局勢

養護頭皮、呵護髮絲！ELASTINE香水洗髮精特價279元

ET快訊
快訊／捷運淡水信義線故障！人群塞爆「圓山站」
楊志良轟染疫醫引怒火！　前台大醫7點回嗆：先開除你
入夜「斷崖式降溫15°C」　3地區狂凍6°C
快訊／日本「緊急事態」新增京阪等7地區！累計30萬確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高速公路上演「單人性愛秀」！他飆車淫笑「摩擦」　目擊者：超噁　

通緝犯太帥！澳警臉書公布照片　7千網歪樓嗨爆：躲來我家

南韓疫情源頭「新天地教主」一審獲判無罪！　法官：未違反防疫法

勾小三床戰「叫成老婆名字」！偷吃男怒把她勒斃　凹折塞進行李箱

義發現最新「0號病人」！新冠源頭再突破　25歲女2019年11月已染疫

快訊／日相正式宣布「緊急事態」新增京阪等7地區！累計30萬確診

骨董店流出二戰「未爆手榴彈」！　12歲小弟慘遭炸飛慘死

快訊／等不到中央開口！熊本自行宣布14日起進入緊急事態

金與正不爽南韓「監視」閱兵式　暴怒發聲明狂飆「笨蛋政府」

南非變種病毒威脅更大！　佛奇認：抗體和疫苗效力恐受影響

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

家人圍唱生日歌...歐告認真聽完　下秒「舉腳腳拭淚」：謝謝大家❤

北部醫師與女友雙染疫足跡曝！除用餐、喝咖啡幾乎全程戴口罩

比暖氣還爽！他租屋冷到睡不著　網推爆1神物：早上被電熱毯熱醒

非虐待！拆鐵片、量尺寸+修馬蹄　英國釘蹄師「替馬換新鞋」步驟曝

趁爸不在咬爛地墊被抓包秒裝死！　闖禍貓演技強「整隻硬掉」叫不醒

高速公路上演「單人性愛秀」！他飆車淫笑「摩擦」　目擊者：超噁　

通緝犯太帥！澳警臉書公布照片　7千網歪樓嗨爆：躲來我家

南韓疫情源頭「新天地教主」一審獲判無罪！　法官：未違反防疫法

勾小三床戰「叫成老婆名字」！偷吃男怒把她勒斃　凹折塞進行李箱

義發現最新「0號病人」！新冠源頭再突破　25歲女2019年11月已染疫

快訊／日相正式宣布「緊急事態」新增京阪等7地區！累計30萬確診

骨董店流出二戰「未爆手榴彈」！　12歲小弟慘遭炸飛慘死

快訊／等不到中央開口！熊本自行宣布14日起進入緊急事態

金與正不爽南韓「監視」閱兵式　暴怒發聲明狂飆「笨蛋政府」

南非變種病毒威脅更大！　佛奇認：抗體和疫苗效力恐受影響

搶攻5G中階手機換機潮　宏達電推出「HTC Desire 21 pro」

怕浪費！隔夜菜再加熱…醫揭「保存關鍵5招」：溫溫的就要放冰箱

飼育員忙檢查！　超ㄎ一ㄤ「大法獅」回眸網嚇傻：這什麼生物

高速公路上演「單人性愛秀」！他飆車淫笑「摩擦」　目擊者：超噁　

【廣編】鄰捷運、享未來！ 中壢龍騰MRT熱銷破８成

獨／等12年終於發片　浩子竟驚吐：不會有下一張了！

師父鄭百勝過世　彭政閔難掩難過IG發文：回憶湧上心頭

還在山腰！冠軍操盤手「陸股沒理由不漲」　曝高點15%空間

快訊／捷運淡水信義線故障！人群塞爆「圓山站」　原因曝光

睡覺囉！萌貴賓「叼心愛小被被」上樓趴好　下秒安心入夢鄉

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

即／美國務院取消出訪　駐聯大使無緣訪台

即／日本全面禁止外國人入境！取消台商務客豁免

南韓AI女大生遭網友「調教」成性奴！

7年前梭哈買進特斯拉　39歲男現擁3.4億退休

男友和親妹都確診　她挖舊照驚覺綠了

泰貴妃復位超狗血！和泰王視察「當初被關監獄」

美駐聯大使無緣訪台！歐洲爆拒見蓬佩奧

17歲雙胞胎畸戀共組家庭　家人怒斷關係

美5大台灣會館：已吃萊豬20年！丟內臟貽笑國際

染新冠太久　她體內養出18款變種病毒

英媒：川普將揭新冠病毒和武漢實驗室關聯

美軍高層7天後罕見表態：譴責國會山莊暴亂

40%越南人都姓「阮」　原因曝光

即／日本宣布「緊急事態」新增京阪等7地區！

更多熱門

相關新聞

周天成泰羽賽54分鐘大逆轉地主挺進16強

周天成泰羽賽54分鐘大逆轉地主挺進16強

世界羽聯（BWF）泰國公開賽13日賽程台將陸續出戰，男單一哥周天成首輪交手世界排名39的地主達農沙(Tanongsak SAENSOMBOONSUK)，最終雙方三局大戰，周天成以16：21、21：10、21：14逆轉對手，晉級16強。

防範疫情升溫　林右昌宣布取消市府尾牙

防範疫情升溫　林右昌宣布取消市府尾牙

麟洋配泰羽賽首輪直落二丹麥

麟洋配泰羽賽首輪直落二丹麥

「怎會忘3天前足跡」遭批！醫界火大開炮

「怎會忘3天前足跡」遭批！醫界火大開炮

南非變種病毒恐影響抗體和疫苗效力

南非變種病毒恐影響抗體和疫苗效力

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情義大利零號病人

讀者迴響

熱門新聞

孫生深夜被叫到警局：媽媽還是一樣現行犯

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

14歲少年3度罹癌「必須削掉左臉」　單親爸淚：救救我兒子

書偉、勇兔經紀公司認了：美好❤

李凱莉35歲臨危接班　神祕殯葬公主美照曝光

偽單身求婚挑鑽戒　超正外商女主管為他懷孕染性病

店門擺10元行動暖爐　網暴動搶擼

千萬網紅脫口罩「零P圖真面目」曝光！

即／鄭文燦今證實：確診護理師去過大江

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

電熱水器用10分鐘就冷了　網曝2關鍵秒解

寒流超冷已4天沒洗澡　網曝1招解：很享受

高山犬莫名吠叫　監視器見陌生人逼近

更多

最夯影音

更多
關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求
氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面