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19歲男夜店勾搭46歲女主管　想離職卻被苦留：真的不用努力了

▲▼職場性騷擾,職場,主管,同事,上司,男女,勾引。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子和女主管發生性關係，卻讓他十分苦惱。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名19歲男子由於業績無法達標，想離職時意外與46歲女主管發生關係，沒想到從此讓他不用努力了，在工作上獲得許多好處與特權，然而如今想辭職卻被對方為難，讓他不知道該怎麼辦。

這名男網友7日在國外知名論壇Reddit上發文，去年9月開始在一間電話服務中心工作，自知業績很差的他，原本打算再撐3個星期就離職，然而某天晚上在酒吧巧遇46歲女上司，2人共度春宵後便持續關係長達4個月。

男網友表示，他近來向女上司提出離職，原本以為對方也會欣然同意，沒想到卻遭到挽留，女上司甚至告訴他，只要他願意留下來，可以不用做任何工作，一切對方都會幫他想辦法。

男網友表示，「她認為我一旦離職就不會和她聯絡，事實上我有可能會這樣做」，更為難的是，如果他堅持離開，對方就會向公司高層公開2人私情，現在他每天在公司都在努力裝忙，這樣的生活讓他十分痛苦。

貼文獲得上百網友討論，許多網友紛紛建議男子趕快離職，「趕快打開履歷，快去找另外一份工作」、「她如果告狀也會影響到她自己，所以快逃吧，她只是在利用你」，不過也有人認為男網友不應該離職，「這是性騷擾，你只有19歲而已，如果今天性別互調，你會怎麼做」、「快去向公司人資舉報她」。

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