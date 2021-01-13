南非變種病毒「驚見新突變」！比英國毒株更猛　5大QA一次看

▲新冠病毒肆虐全球，其變種病毒也引發世界恐慌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／整理報導

新冠變種病毒引發世界恐慌，其中，南非突變病毒「501.V2」被認為比英國變異毒株「B.1.1.7」更具威脅性，不僅傳染力更強大，其逃脫突變體「E484K」也很可能降低現有疫苗有效性。《BBC中文》以下整理出南非變種病毒的5大關鍵問答，替民眾解惑。

一、各界專家的看法？

科學家指出，英國變種病毒不太可能損害現有疫苗有效性，但南非變種病毒的變異卻可能在一定程度上影響疫苗功能，儘管如此，疫苗「完全失效」的可能性依然很小。他們強調，以上結論仍待進一步試驗確認，但即使在最糟糕的情況之下，疫苗也可在幾周或幾月內重新調配，應對最新病毒變異。

英國雷丁大學細胞微生物學專家克拉克博士（Simon Clarke）表示，南非變種病毒的突變包括棘蛋白更廣泛的變化，「可能讓病毒對於疫苗引發的免疫反應更為遲鈍」。倫敦大學學院的巴魯博士（Francois Balloux）說，「E484K突變已被發現能夠降低抗體辨識率，因此也有助於新冠病毒繞過先前感染、疫苗接種後提供的免疫保護」。





▲南非東部和西開普省受到新變種病毒侵襲。（圖／路透）

二、南非變種病毒傳播了多遠？

南非變種病毒已經成為該國東部與西開普省的主要病毒變種。另外，英國、日本、挪威與奧地利等國也已經出現病例。

三、全球各國對於南非變種病毒有何對策？

英國等許多國家已經暫時禁止南非航班入境，同時限制國內航班前往南非。另外，最近曾至南非旅遊、與來自南非者有所接觸的人也須立刻隔離。

各國公衛當局與科學家都正在積極研究南非變種病毒。英國公共衛生部（PHE）首席醫學顧問霍普金斯博士（Susan Hopkins）強調，「目前沒有證據指出，該變種將導致更嚴重的疾病，或者經批准的疫苗對此變種沒有防疫效果」。

▲南非科學家認為，新變種病毒可能對於疫苗產生更強抵抗力。（圖／路透）



四、南非科學家的看法？

南非科學家認為，此變種病毒可能對於現有疫苗產生更強的抵抗力。國家傳染病研究所主任、負責阿斯利康疫苗計畫的馬迪博士（Shabir Madhi）說，「雖然仍停留在理論層面，但擔心南非變種病毒更具抗藥性也是合情合理的」。

南非政府疫苗諮詢委員會主席舒布（Barry Schoub）引述試驗初步結果指出，疫苗對於該變種依然能夠發揮中和作用，但最關鍵的試驗尚未展開，因此實際情況在未來幾周才能知道。

五、世界衛生組織（WHO）將如何應對？



WHO將定期評估，變種病毒是否影響診斷、治療與疫苗等應對措施，或者是否對於傳染率、臨床症狀表現、病情嚴重程度造成重大變化。

自從疫情爆發以來，WHO已接獲數次可能因變種病毒引發的異常公衛事件通報。該機構表示，丹麥2020年8、9月也曾出現變種病毒，最後僅確診12例，並未傳播到更廣泛的地區。

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