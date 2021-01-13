　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南非變種病毒「驚見新突變」！比英國毒株更猛　5大QA一次看

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲新冠病毒肆虐全球，其變種病毒也引發世界恐慌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／整理報導

新冠變種病毒引發世界恐慌，其中，南非突變病毒「501.V2」被認為比英國變異毒株「B.1.1.7」更具威脅性，不僅傳染力更強大，其逃脫突變體「E484K」也很可能降低現有疫苗有效性。《BBC中文》以下整理出南非變種病毒的5大關鍵問答，替民眾解惑。

一、各界專家的看法？

科學家指出，英國變種病毒不太可能損害現有疫苗有效性，但南非變種病毒的變異卻可能在一定程度上影響疫苗功能，儘管如此，疫苗「完全失效」的可能性依然很小。他們強調，以上結論仍待進一步試驗確認，但即使在最糟糕的情況之下，疫苗也可在幾周或幾月內重新調配，應對最新病毒變異。

英國雷丁大學細胞微生物學專家克拉克博士（Simon Clarke）表示，南非變種病毒的突變包括棘蛋白更廣泛的變化，「可能讓病毒對於疫苗引發的免疫反應更為遲鈍」。倫敦大學學院的巴魯博士（Francois Balloux）說，「E484K突變已被發現能夠降低抗體辨識率，因此也有助於新冠病毒繞過先前感染、疫苗接種後提供的免疫保護」。 

▲▼新冠肺炎,COVID-19,南非。（圖／路透）

▲南非東部和西開普省受到新變種病毒侵襲。（圖／路透）

二、南非變種病毒傳播了多遠？

南非變種病毒已經成為該國東部與西開普省的主要病毒變種。另外，英國、日本、挪威與奧地利等國也已經出現病例。

三、全球各國對於南非變種病毒有何對策？

英國等許多國家已經暫時禁止南非航班入境，同時限制國內航班前往南非。另外，最近曾至南非旅遊、與來自南非者有所接觸的人也須立刻隔離。

各國公衛當局與科學家都正在積極研究南非變種病毒。英國公共衛生部（PHE）首席醫學顧問霍普金斯博士（Susan Hopkins）強調，「目前沒有證據指出，該變種將導致更嚴重的疾病，或者經批准的疫苗對此變種沒有防疫效果」。

▲▼ 南非出現新型變異病毒 501. V2。（圖／路透）

▲南非科學家認為，新變種病毒可能對於疫苗產生更強抵抗力。（圖／路透）

四、南非科學家的看法？

南非科學家認為，此變種病毒可能對於現有疫苗產生更強的抵抗力。國家傳染病研究所主任、負責阿斯利康疫苗計畫的馬迪博士（Shabir Madhi）說，「雖然仍停留在理論層面，但擔心南非變種病毒更具抗藥性也是合情合理的」。

南非政府疫苗諮詢委員會主席舒布（Barry Schoub）引述試驗初步結果指出，疫苗對於該變種依然能夠發揮中和作用，但最關鍵的試驗尚未展開，因此實際情況在未來幾周才能知道。

五、世界衛生組織（WHO）將如何應對？

WHO將定期評估，變種病毒是否影響診斷、治療與疫苗等應對措施，或者是否對於傳染率、臨床症狀表現、病情嚴重程度造成重大變化。

自從疫情爆發以來，WHO已接獲數次可能因變種病毒引發的異常公衛事件通報。該機構表示，丹麥2020年8、9月也曾出現變種病毒，最後僅確診12例，並未傳播到更廣泛的地區。

科學家證實：南非變種出現逃脫突變體！　「E484K」恐讓疫苗失效

南非變種病毒疫苗恐無效！傳染性高而快　專家：比英變種令人擔憂

ET快訊
3正妹「穿火紅比基尼」衝太平山　雪地辣照曝光
直擊染疫醫護情侶6大足跡　消毒後現況曝光
快訊／台灣也列入！日本宣布：全面鎖國
比紐籍機師嚴重百倍！楊志良再砲「染疫醫錯誤行為」：還要說他好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

科學家證實「一天不到24小時」！　地球自轉創50年以來最快

美國印太戰略提前解密！台灣「列入第一島鏈夥伴」　遏止中國侵犯

彭斯「拒把川普趕下台」！　發布聲明打臉裴洛西：我不玩政治遊戲

剛果國家公園「6名巡查員」慘遭突襲殺害！瀕危大猩猩棲地陷危機

甜美教師改行「色情網紅」月收入破280萬！　老公一路力挺

企鵝屍體「胃內驚見口罩」！防疫救星竟淪生態殺手　數百年才分解

防止北京對台動武　加拿大參謀總長籲西方國家「制定大戰略」

64歲邪教翁「爽擁1000名女伴」逞慾後逼吞避孕藥：我對女人充滿愛

「男友、我妹同時確診！」　她PO綠光照氣炸：早就黏TT

亞馬遜2萬倉儲員工確診！力推「75美元台灣免運」網憂恐成防疫破口

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

家人圍唱生日歌...歐告認真聽完　下秒「舉腳腳拭淚」：謝謝大家❤

北部醫師與女友雙染疫足跡曝！除用餐、喝咖啡幾乎全程戴口罩

比暖氣還爽！他租屋冷到睡不著　網推爆1神物：早上被電熱毯熱醒

趁爸不在咬爛地墊被抓包秒裝死！　闖禍貓演技強「整隻硬掉」叫不醒

連3波寒流「急凍12天」周末再生成 19縣市低溫特報...入夜下探4℃！

骨董店流出二戰「未爆手榴彈」！　12歲小弟慘遭炸飛慘死

快訊／等不到中央開口！熊本自行宣布14日起進入緊急事態

金與正不爽南韓「監視」閱兵式　暴怒發聲明狂飆「笨蛋政府」

南非變種病毒威脅更大！　佛奇認：抗體和疫苗效力恐受影響

她勒斃孕婦「剖腹取嬰」！今凌晨伏法　美國67年來首位聯邦女死囚

陽台偷生下男嬰！　狠媽「指甲剪」狂刺22刀棄屍垃圾桶：不想養

影／她飛撲男友卻痛摔！　全身折成超詭異角度「比大法師還誇張」

快訊／日本全面禁止外國人入境！取消「台灣等11國」商務客豁免

南非變種病毒「驚見新突變」！比英國毒株更猛　5大QA一次看

工程師擁68億比特幣！放數位錢包卻忘記密碼...只能再猜2次

暖暖包誤當料理包拌麵吃下肚！南投80歲阿公胃發炎　住院躺2天

骨董店流出二戰「未爆手榴彈」！　12歲小弟慘遭炸飛慘死

網購寄錯衣！「舞龍舞喵」臉埋棉被不想見人　網安慰：很適合拜年

快訊／等不到中央開口！熊本自行宣布14日起進入緊急事態

基隆信義國小社區共讀站「書香BAR」　人文閱覽數位探索再提升

日本暢銷重機三連霸「川崎Z900RS」　騎士最愛嘶啞音浪＆帥氣外型

韓新人女團TRI.BE「台灣成員」有2名！　隊友還有少時俞利表妹

上完廁所...驚見「沙發人形貓」吹暖扇！她嚇傻：老頭你哪位

疫情出征與否難確定　大馬男籃組軍同陷兩難

上次砸破屋頂這次換汽車　台中大樓磁磚再度掉落險砸議員

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

即／美國務院取消出訪　駐聯大使無緣訪台

7年前梭哈買進特斯拉　39歲男現擁3.4億退休

南韓AI女大生遭網友「調教」成性奴！

即／日本全面禁止外國人入境！取消台商務客豁免

男友和親妹都確診　她挖舊照驚覺綠了

泰貴妃復位超狗血！和泰王視察「當初被關監獄」

美駐聯大使無緣訪台！歐洲爆拒見蓬佩奧

17歲雙胞胎畸戀共組家庭　家人怒斷關係

英媒：川普將揭新冠病毒和武漢實驗室關聯

染新冠太久　她體內養出18款變種病毒

美軍高層7天後罕見表態：譴責國會山莊暴亂

美5大台灣會館：已吃萊豬20年！丟內臟貽笑國際

40%越南人都姓「阮」　原因曝光

彈劾案太危險　暴亂後川普首發聲

更多熱門

相關新聞

直擊／染疫醫護情侶「6大足跡」！

直擊／染疫醫護情侶「6大足跡」！

北部某醫院醫師（案838）與護理師女友（案839）確診染疫，指揮中心今（13日）公布2人最新6大足跡，其中案839於1/7去全聯桃園慈文店、1/9去星巴克國際門市（案838同行），之後到振宇五金行桃園國際店（案838同行），1/10去過全聯蘆竹大竹店，寶雅大竹大新店及大江購物中心。對此，《ETtoday新聞雲》記者直擊目前「6大足跡」消毒、營業現況，部分店面雖經消毒後，今恢復營業，但人潮卻相當冷清。

徐巧芯「公布足跡被檢討」批雙標！陳時中回應

徐巧芯「公布足跡被檢討」批雙標！陳時中回應

徐巧芯轟指揮中心：鄭文燦可揭確診足跡北市卻不行

徐巧芯轟指揮中心：鄭文燦可揭確診足跡北市卻不行

楊志良喊開除確診醫師！醫怒轟：只在乎官位

楊志良喊開除確診醫師！醫怒轟：只在乎官位

「替哪位病患插管」而感染？陳時中無奈回應了

「替哪位病患插管」而感染？陳時中無奈回應了

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒南非變種病毒501.V2E484K

讀者迴響

熱門新聞

孫生深夜被叫到警局：媽媽還是一樣現行犯

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

14歲少年3度罹癌「必須削掉左臉」　單親爸淚：救救我兒子

書偉、勇兔經紀公司認了：美好❤

李凱莉35歲臨危接班　神祕殯葬公主美照曝光

偽單身求婚挑鑽戒　超正外商女主管為他懷孕染性病

店門擺10元行動暖爐　網暴動搶擼

千萬網紅脫口罩「零P圖真面目」曝光！

即／鄭文燦今證實：確診護理師去過大江

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

電熱水器用10分鐘就冷了　網曝2關鍵秒解

寒流超冷已4天沒洗澡　網曝1招解：很享受

高山犬莫名吠叫　監視器見陌生人逼近

更多

最夯影音

更多
關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求
氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面