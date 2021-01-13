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高速公路上演「單人性愛秀」！他飆車淫笑「摩擦」　目擊者：超噁　

▲▼車,隧道。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名男子最近被拍到，在高速公路上以每小時80公里的速度穿梭在車流中，還一邊得意地笑著手淫。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

英國一名男性司機最近被拍到，在肯特郡（Kent）駛出達特福德隧道（Dartford Tunnel）的高速公路上，一邊在快車道上飆車，一邊得意地笑著手淫。

據《太陽報》報導，其中一名現場目擊者尼克（Nick）表示，「聖誕節前,我和我的老闆正驅車回到埃塞克斯（Essex）的家中，突然，這名男子開到了我們左邊,面帶微笑地表演了這場『單人性愛秀』。」尼克補充，這名男子在看到他們的攝像機後，就開始直視攝影機，驕傲地揮舞著他的性器官，還發出了令人厭惡的叫喊聲，讓人感到十分噁心。

中央高速公路警察集團（CMPG）警告，這樣的行為不僅是非法，而且也是非常危險的，不過這樣的事件也並不是第一次發生。去年4月，警方在西密德蘭郡（West Midlands）的公路上抓到一名正在「自娛自樂」的司機、今年8月，倫敦的一名計程車司機在把一名女子叫入車內後，對著她手淫。

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