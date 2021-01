高速公路上演「單人性愛秀」！他飆車淫笑「摩擦」　目擊者：超噁　

▲一名男子最近被拍到,在高速公路上以每小時80公里的速度穿梭在車流中,還一邊得意地笑著手淫。(圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/編譯

英國一名男性司機最近被拍到,在肯特郡(Kent)駛出達特福德隧道(Dartford Tunnel)的高速公路上,一邊在快車道上飆車,一邊得意地笑著手淫。

據《太陽報》報導,其中一名現場目擊者尼克(Nick)表示,「聖誕節前,我和我的老闆正驅車回到埃塞克斯(Essex)的家中,突然,這名男子開到了我們左邊,面帶微笑地表演了這場『單人性愛秀』。」尼克補充,這名男子在看到他們的攝像機後,就開始直視攝影機,驕傲地揮舞著他的性器官,還發出了令人厭惡的叫喊聲,讓人感到十分噁心。

Disgusting moment smirking motorist performs sex act as he drives on motorway https://t.co/K3EtHJ9sRz