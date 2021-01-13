美大使來台喊卡！外媒猜測「都是蓬佩奧害的」　驚人內幕曝光

▲外媒猜測，克拉夫特的訪台之旅泡湯，與國務卿蓬佩奧支持川普的立場有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國國務院12日宣布取消本週的所有行程，其中包括國務卿蓬佩奧的歐洲行，和美國駐聯合國大使克拉夫特的訪台之旅。儘管國務院稱，臨時取消旅程是為了讓國務院能全心投入在與即將上任的拜登政府過渡的工作上，不過外界猜測，駐聯大使的行程取消可能與暴動有關，或是受到歐洲高層官員拒見蓬佩奧的影響。

綜合外媒報導，盧森堡外交大臣和歐盟高級官員在上週知悉川粉強闖國會的暴力事件後，對川普政府的行徑覺得「尷尬」，因此取消了與一直都是川普支持者的蓬佩奧的會晤。歐盟官員也表示，他們對於川普不可預測的外交政策已感到精疲力盡，並渴望與拜登建立新的關係。

外媒猜測，蓬佩奧在臨行前被拒，讓他大動肝火，因此下令取消國務院的所有外交行程，導致克拉夫特的台灣之行也被牽累。不過，克拉夫特此行也似乎是川普政府在任期間，最後一次向中國表達其強硬態度的嘗試。

此前，在美國公佈克拉夫特即將訪台的消息後，中國曾表示堅決反對此次訪問，並將美國官員訪台的行為稱作「為中美關係製造障礙」。中國駐紐約聯合國代表還敦促華盛頓，「是時候停止某些人瘋狂、非理性的行為」。一直以來，中國政府都聲稱，台灣是自己的領土，並對川普政府一再加強對台灣的支持而感到憤怒。

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