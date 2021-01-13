科學家證實：南非變種出現逃脫突變體！　「E484K」恐讓疫苗失效

▲科學家證實，新冠變種病毒出現逃脫突變體，且已傳播至12個國家。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

記者張寧倢／編譯

新冠變種病毒引發世界恐慌，各國嚴正以待，科學家在南非變種病毒中發現一種「逃脫突變體」，並高度懷疑它可能降低現有疫苗的效力，且現在已經傳播到12個國家。此外，目前英國變種病毒「B.1.1.7」在至少50個國家以及香港與台灣都有病例。

根據CNN報導，科學家在南非的新冠病毒變種中，發現了一種名為「E484K」的逃脫突變體，依目前情況看來，他們高度懷疑E484K病毒本身或與其他突變的結合體會使疫苗失效。此外，科學家也擔心，E484K可能是新冠病毒有變化能力的一種跡象，如果這種突變在幾個月內發生，其他有問題的突變可能會隨之而來。

報導指出，E484K會被稱作逃脫突變體是因為它可能將逃脫疫苗產生的部分抗體，就像老師設法控制助班上的同學，好不容易成功讓大家乖乖坐在位置上，當一位學生離開教室後「新來的小壞蛋」取代了那個位置，老師讓孩子們安靜下來的方法卻對他不管用，E484K就是那個問題學生，老師則是疫苗。

▲E484K會被稱作逃脫突變體，是因為它可能將逃脫疫苗產生的部分抗體。（圖／路透）

目前，西雅圖福瑞德哈金森腫瘤研究中心（Fred Hutchinson Cancer Center）等地的研究人員，從已康復的新冠患者血清中取出抗體，並研究是否能抵禦E484K與其他突變，希望能在未來幾周內宣布結果。

報導表示，E484K不只存在於南非變種病毒「501. v2」，最近也在巴西的變種中被發現，根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID）說法，E484K已傳播至英、法、澳、德、日、韓、荷蘭、瑞士等12個國家。報導稱，由於疫苗會產生許多抗體，因此E484K（或與其他突變的結合）也可能無法逃脫疫苗的全部抗體。

▲英國新冠變種病毒株迄今也已經散播到全球至少50個國家。（圖／路透）

報導提到，英國變種病毒B.1.1.7（又稱VOC 202012/01）目前已經在至少50個國家以及香港和台灣被發現，其中包含英國全境與美國至少11個州，雖然比其他病毒株更具傳染性，但沒有證據表明它更致命或導致病情加重。而南非變種病毒501. v2則已傳播至20個國家。

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