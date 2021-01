工程師擁68億比特幣！放數位錢包卻忘記密碼...只能再猜2次

▲專家指出,美元不止跌,比特幣將不死。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者閔文昱/綜合報導

加密貨幣比特幣(Bitcoin)今年來飆漲,成為最具話題性的投資標的。不過,一名美國程式設計師因為忘記存放比特幣裝置的密碼的密碼,導致價值約2.45億美元(約新台幣68億元)的鉅款無法領出可能化為泡影。

根據《紐約時報》報導,湯瑪斯(Stefan Thomas)是一位舊金山的程式設計師,十年前他製作了一支影片解釋比特幣如何運作,因此獲得了7002枚比特幣作為獎勵,當時他以每個價值2~6美元(約56至168元台幣)存入IronKey加密型硬碟,並一直沒動過,而如今每個比特幣的價值都高達到34,000美元,不過他卻忘記了當時所存入的密碼,無法提領。

湯瑪斯表示,IronKey只給用戶10次輸入密碼的機會,目前他已經輸入8次他曾最常使用的密碼,如果再錯2次密碼將會永久加密,為此他只能躺在床上拼命回想密碼,再跑去電腦試,如果第9次嘗試再失敗那麼他將「陷入絕望之中」,因為他只剩最後一次機會。

▲湯瑪斯如今只剩2次機會,否則密碼將永久加密。(圖/翻攝自twitter/@justmoon)

消息曝光後,引起許多密碼破解專家的注意,其中史丹佛網路安全專家史塔默斯(Alex Stamos)表示,他可以在六個月內破解密碼,但前提是湯馬斯必須同意把10%的比特幣(約3000萬美元)分給他。他認為,事關上億美元的財產,湯馬斯不該自己嘗試最後的2次機會,而是交給專家處理。

事實上湯馬斯不是第一個忘記比特幣密碼的人,加密貨幣數據公司Chainalysis表示,現存的1,850萬比特幣中,大約有20%處於休眠狀態(目前價值約1,400億美元,約新台幣3.9兆元),很可能都是持有者不小心遺失或忘記了密碼。幫忙找回密碼的數據公司也表示,目前約有70件業務,是一個月前的3倍。

目前湯馬斯已將IronKey放在安全的地方,並等待是否有人能找到破解IronKey的方法,他表示,這種經歷使他不敢再碰加密貨幣,自己應該成為自己的銀行,「我們擁有銀行的原因是因為我們不想處理銀行所做的所有事情」。

▼史塔默斯表示願意幫忙破解密碼,但前提是湯馬斯必須分他10%的比特幣

Um, for $220M in locked-up Bitcoin, you don't make 10 password guesses but take it to professionals to buy 20 IronKeys and spend six months finding a side-channel or uncapping.



I'll make it happen for 10%. Call me. https://t.co/dTumE8Cw65