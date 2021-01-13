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工程師擁68億比特幣！放數位錢包卻忘記密碼...只能再猜2次

▲比特幣於今年開市後一路衝上3萬美元大關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲專家指出，美元不止跌，比特幣將不死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

加密貨幣比特幣（Bitcoin）今年來飆漲，成為最具話題性的投資標的。不過，一名美國程式設計師因為忘記存放比特幣裝置的密碼的密碼，導致價值約2.45億美元（約新台幣68億元）的鉅款無法領出可能化為泡影。

根據《紐約時報》報導，湯瑪斯（Stefan Thomas）是一位舊金山的程式設計師，十年前他製作了一支影片解釋比特幣如何運作，因此獲得了7002枚比特幣作為獎勵，當時他以每個價值2~6美元（約56至168元台幣）存入IronKey加密型硬碟，並一直沒動過，而如今每個比特幣的價值都高達到34,000美元，不過他卻忘記了當時所存入的密碼，無法提領。

湯瑪斯表示，IronKey只給用戶10次輸入密碼的機會，目前他已經輸入8次他曾最常使用的密碼，如果再錯2次密碼將會永久加密，為此他只能躺在床上拼命回想密碼，再跑去電腦試，如果第9次嘗試再失敗那麼他將「陷入絕望之中」，因為他只剩最後一次機會。

▲▼湯瑪斯（Stefan Thomas）。（圖／翻攝自twitter／@justmoon）

▲湯瑪斯如今只剩２次機會，否則密碼將永久加密。（圖／翻攝自twitter／@justmoon）

消息曝光後，引起許多密碼破解專家的注意，其中史丹佛網路安全專家史塔默斯（Alex Stamos）表示，他可以在六個月內破解密碼，但前提是湯馬斯必須同意把10%的比特幣（約3000萬美元）分給他。他認為，事關上億美元的財產，湯馬斯不該自己嘗試最後的2次機會，而是交給專家處理。

事實上湯馬斯不是第一個忘記比特幣密碼的人，加密貨幣數據公司Chainalysis表示，現存的1,850萬比特幣中，大約有20%處於休眠狀態（目前價值約1,400億美元，約新台幣3.9兆元），很可能都是持有者不小心遺失或忘記了密碼。幫忙找回密碼的數據公司也表示，目前約有70件業務，是一個月前的3倍。

目前湯馬斯已將IronKey放在安全的地方，並等待是否有人能找到破解IronKey的方法，他表示，這種經歷使他不敢再碰加密貨幣，自己應該成為自己的銀行，「我們擁有銀行的原因是因為我們不想處理銀行所做的所有事情」。

▼史塔默斯表示願意幫忙破解密碼，但前提是湯馬斯必須分他10%的比特幣

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