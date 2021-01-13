她勒斃孕婦「剖腹取嬰」！今凌晨伏法　美國67年來首位聯邦女死囚

▲蒙哥馬利是美國去年7月以來，第11名接受注射死刑的囚犯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國女囚犯蒙哥馬利（Lisa Montgomery）2004年犯下殺人案，勒斃女被害人後將其剖腹，取出子宮、奪走8個月大的女嬰，殘忍手法令人髮指。如今，52歲的她成為美國政府67年以來首位接受聯邦死刑的女性，已於美國時間13日凌晨1時31分伏法。

綜合美媒USA TODAY、紐約郵報等報導，蒙哥馬利伏法之前被關押在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）監獄，歷經數小時法律攻防，聯邦第七巡迴上訴法院撤銷地區法院的暫緩判決，加上最高法院駁回其他上訴法院裁決，為執行死刑鋪平道路。蒙哥馬利先是在距離行刑室不遠的牢房等待，隨後接受注射死刑，死亡時間為13日凌晨1時31分，比原定時間延遲7.5小時。

時間拉回2004年，蒙哥馬利謊稱自己懷孕，假借購買捕鼠㹴犬（rat terrier）的名義，前往23歲孕婦史蒂妮特（Bobby Jo Stinnett）位於密蘇里州的住家，卻利用粉紅色尼龍繩勒斃對方，剖開其腹部，取出子宮，奪走8個月大的女嬰。最終女嬰奇蹟般存活，由父親撫養長大。

蒙哥馬利辯護律師亨利（Kelley Henry）先前曾提到，蒙哥馬利有妄想症，深信自己懷孕，且童年曾遭遇可怕虐待，受到「嚴重精神疾病與童年創傷的毀滅性影響」。但檢方認為，蒙哥馬利花了好幾星期計畫犯案，還上網爬文如何剖腹生產，在2007年贊成判她死刑。

蒙哥馬利原本要在去年12月8日被處決，但她的律師團隊在11月以確診新冠肺炎、無法及時提出赦免請求為由，成功獲得法官莫斯（Randolph Moss）批准延後行刑，聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）局長卡瓦哈爾（Michael Carvajal）把蒙哥馬利的處決日期改到2021年1月12日。

蒙哥馬利是美國去年7月以來，第11名接受注射死刑的囚犯，也是美國政府67年以來首位接受聯邦死刑的女性。

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