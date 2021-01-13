YouTube跟進開鍘！暫停川普頻道至少一周　煽動暴力違反平台政策

▲YouTube稍早跟進宣布，暫停川普頻道至少一周。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

繼推特、臉書等社群龍頭對川普帳號實施封鎖禁令後，據CNN報導，YouTube於當地時間12日晚間表示，川普總統的頻道涉及煽動暴力，因而違反平台政策，將強制暫停頻道至少一周，甚至可能延長更久時間。

報導指出，YouTube是目前為止唯一一個沒有暫停川普的主流社交媒體平台，然而，川普頻道最近上傳的一段影片涉及煽動暴力，影片目前已經被刪除，頻道也遭到強制停用，一周之後YouTube將重新考慮是否重新恢復頻道。

▲美國總統川普的YouTube頻道有277萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube／Donald J Trump）

YouTube發言人聲明，經過仔細審查後，考慮持續存在的暴力可能性，現已刪除上傳到川普總統頻道的新內容，並且就違反煽動暴力的政策，禁止上傳新影片或直播至少7天，影片下方的留言區也將遭到關閉。報導稱，根據YouTube政策，頻道若第2次遭到停用將暫停為期2周，第3次則會導致永久封鎖。

此前，川普的臉書、Instagram帳號遭到「無限期封鎖」，而推特則宣布，因存有進一步煽動暴力的風險，將永久停用川普帳號。

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