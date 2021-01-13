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科學家證實「一天不到24小時」！　地球自轉創50年以來最快

▲地球,太空,行星。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲科學家證實，地球自轉速度達到50年以來最快。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

科學家證實，地球自轉速度達到50年以來最快，如今「一天」的實際時間平均比24小時還要短0.5毫秒，引發增設「負閏秒」（negative leap second），校正時間計算差距的激烈討論。

根據世上已知最精準的時間測量工具「原子鐘」（Atomic clocks），地球1970年代以來自轉一周的時間皆比24小時稍長，但2020年年中起自轉速度卻加快了，尤其2020年7月19日竟比24小時整整少了1.4602毫秒，成為紀錄以來最短的一天。

根據《每日郵報》等外媒報導，總部位於巴黎的國際地球自轉服務（IERS）為了使得原子鐘計算的「一天」時間與地球運轉情況保持一致，1970年代以來已經增加27次「閏秒」（leap seconds），如今為了因應地球自轉變慢，也引發是否增加「負閏秒」的討論。

英國國家物理實驗室資深研究員惠伯利（Peter Whibberley）向《每日電訊報》表示，「地球如今自轉速率比過去50年的任何時候都還要快，這肯定是正確的」，如果此速率持續加快，很可能將會需要負閏秒，「但現在言之過早」。

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