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勾小三床戰「叫成老婆名字」！偷吃男怒把她勒斃　凹折塞進行李箱

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲土耳其人夫與情婦發生性關係時「叫錯名字」，爆發激烈口角，最後竟為此殺害對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

土耳其伊斯坦堡發生一起可怕事件。人夫葛奈（Abdulselam Gunay）與情婦嫚古（Didem Mengu）發生性關係時，不小心叫出老婆的名字，引爆激烈口角。他在爭執過程中，竟憤怒拿起鵝卵石，朝向小三的頭部狂砸，接著抽出窗簾拉繩，把對方活活勒斃，還將遺體凹折塞進行李箱，試圖隱瞞犯行。

《太陽報》報導，此事發生於2019年12月9日。葛奈出庭時回憶，他與30歲的嫚古那天晚上約會都有喝酒，稍晚因「叫錯名字」吵架時，「我變得非常生氣，拿起鵝卵石砸她的頭」，回過神後，才發現情人已經死亡。

葛奈驚覺鑄下大錯，駕駛情婦的汽車逃離，冷靜後才回到公寓處理。他不僅取走嫚古的單車、手機等財物，還將死者遺體塞進行李箱藏匿。

Absolutely monstrous.

The Sun 發佈於 2021年1月12日 星期二

據悉，葛奈和太太育有2子，而這一段婚外情則維持將近10年。受害者母親出庭時表示，「這到底是什麼樣的怒氣？我的孩子到底做了什麼，竟然被這樣殺害？」

土耳其法庭裁定，葛奈蓄意謀殺罪名成立，判處無期徒刑。法官們認為，被告沒有展現出任何悔意，因此拒絕律師團隊的減刑訴求，並且要求檢方針對兇手的侵占行為提出更多指控。 

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