美國3起「恐襲」醞釀中！民主黨人恐遭暗殺　軍警急做準備應對

▲由於USCP已獲悉，有3起恐怖襲擊事件正在醞釀中，但他們已經做好萬全的準備。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國國會警察（USCP）於11日晚間致電予民主黨人，告知他們在未來幾天內，可能還會發生3起恐怖襲擊事件。USCP的新局長告訴眾議院的民主黨議員們，在華盛頓特區正如火如荼地為1月20日的總統就職典禮做準備之際，USCP也正在密切關注這3項活動的進展，以確保議員們的安全。

綜合《哈芬登郵報》和線上雜誌《Complex》報導，USCP指出，第1項示威活動是被宣傳為「美國領土上發生過最大規模的武裝抗議」活動，第2場遊行則是民眾為了紀念上週在國會暴亂中中槍逝世的巴比特（Ashli Babbitt）而舉行。另外，暴亂分子打算在至關重要的第3場示威中，包圍國會大廈、白宮和最高法院，以阻撓民主黨人進入國會，甚至可能對他們進行暗殺，那共和黨就能順利拿下中央政府的權力。

▲為保護國會與議員們的安全，USCP已立起新的圍牆和鐵絲網，美軍也已在國會前待命。（圖／路透）

據悉，由於現在Parler等川粉常用的社交軟體都已被下架，這些暴亂者已失去宣傳管道，因此官員在電話中告誡議員們，不要向媒體透露太多日期、時間和對策等消息，以避免媒體在無意間淪為這些暴徒的幫兇。

USCP表示，他們已經做好準備，也正在制定作戰計劃，以迎接隨時會抵達華盛頓的上萬名武裝叛亂分子；不過，除非暴徒們先開槍，否則軍隊和警察不打算用槍制服他們。另外，USCP已立起一個新的圍牆和鐵絲網，以保護國會大廈和議員們的安危。

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