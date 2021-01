美眾院決議「要彭斯罷免總統」　川普急了！可能頒布全面赦免令

▲美國眾院議長裴洛西。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普任期倒數一週,眾議院12日晚間進行投票,以222票贊成、204票反對通過決議,要求副總統彭斯動用美國憲法第25條修正案罷免川普,但稍早彭斯已聲明不會援引該法,直言這是一場政治遊戲,不符合國家利益。消息指出,川普可能會頒布一項全面赦免令,藉此保護自己和家族成員直到卸任。

綜合美媒CNN、NBC等報導,眾議院計劃於美國時間13日針對彈劾條款進行辯論投票,眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)現已任命9名民主黨成員擔任彈劾管理人(impeachment managers),並由發動彈劾案成員之一的馬里蘭州議員拉斯金(Jamie Raskin)擔任首席彈劾管理人。

眾議院12日晚間進行投票,以222票贊成、204票反對通過決議,要求彭斯動用美國憲法第25條修正案罷免川普,儘管彭斯稍早發出正式聲明,拒絕援引該法罷免總統,強調不會屈服於眾議院玩的政治遊戲,且此舉不符合「國家憲法或最佳利益」。

The rule for H.Res. 21 - Calling on @VP to activate the 25th Amendment was ordered by a vote of 222-204.



The House is debating H.Res. 21.