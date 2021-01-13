美眾院決議「要彭斯罷免總統」　川普急了！可能頒布全面赦免令

▲美國眾院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普任期倒數一週，眾議院12日晚間進行投票，以222票贊成、204票反對通過決議，要求副總統彭斯動用美國憲法第25條修正案罷免川普，但稍早彭斯已聲明不會援引該法，直言這是一場政治遊戲，不符合國家利益。消息指出，川普可能會頒布一項全面赦免令，藉此保護自己和家族成員直到卸任。

綜合美媒CNN、NBC等報導，眾議院計劃於美國時間13日針對彈劾條款進行辯論投票，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）現已任命9名民主黨成員擔任彈劾管理人（impeachment managers），並由發動彈劾案成員之一的馬里蘭州議員拉斯金（Jamie Raskin）擔任首席彈劾管理人。

眾議院12日晚間進行投票，以222票贊成、204票反對通過決議，要求彭斯動用美國憲法第25條修正案罷免川普，儘管彭斯稍早發出正式聲明，拒絕援引該法罷免總統，強調不會屈服於眾議院玩的政治遊戲，且此舉不符合「國家憲法或最佳利益」。

The rule for H.Res. 21 - Calling on @VP to activate the 25th Amendment was ordered by a vote of 222-204.



The House is debating H.Res. 21. — House Press Gallery (@HouseDailyPress) January 13, 2021



只不過，眾院此舉並無法律效力。

川普即將成為美國史上遭到二度彈劾的總統。面對外界抨擊聲浪，CNN引述消息指出，自國會6日發生暴動後，川普曾談及赦免自己及其他家族成員一事，因為這能夠避免被起訴；知情人士透露，川普早在上週就向幕僚們說，他和家人們受到不公平攻擊，擔憂拜登上任後會發動法律戰，未來可能會頒布一項全面赦免令，藉此保護自身及孩子們直到卸任。

此外，消息也稱，川普打算赦免的對象不只家族成員，且白宮曾打算在上週公布赦免成員，但因發生國會暴動被延遲。

▼美國總統川普。（圖／路透）

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