醫生打疫苗後死！政府介入調查　輝瑞急舉數據撇清「無直接關係」

▲美國目前約已有900萬人接受疫苗注射，卻發生了醫生在接種疫苗後，出現嚴重血液疾病而死。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日前，美國佛州一名醫生在接種了輝瑞（Pfizer）疫苗16天后，出現嚴重血小板減少的罕見疾病，導致其血液凝結功能和阻止內出血的功能被降低。輝瑞藥廠和聯邦衛生官員對其死亡原因展開調查後，於12日發佈聲明指出，目前尚唯有證據證明，這起死亡案例與疫苗接種存在直接關聯。

綜合《紐約時報》和《彭博社》報導，輝瑞在12日的聲明中，提出了該疫苗在美國獲批以來的臨床試驗數據佐證，到目前為止，沒有證據顯示其疫苗與該醫生的死亡有關。輝瑞也表示，「迄今為止，已經有數百萬人接種疫苗，而嚴重不良事件的確有可能發生，我們也密切關注接種後所有不良反應事件。」

▲輝瑞藥廠聲稱，此死亡案例與其疫苗無直接關係。（圖／路透）

與此同時，美國疾病管制與預防中心（CDC）發言人斯金納(Tom Skinner)表示，CDC已知悉這起死亡案例，並將在獲得更多信息後，對疫苗重新進行評估。他也指出，CDC與美國食品藥品監督管理局（FDA）等聯邦機構會定期審查新冠疫苗的安全監測數據，另外也有一組負責疫苗安全的專家在為聯邦官員們提供意見與指導。

《彭博社》和CDC的數據顯示，美國目前約有900萬人已接受疫苗注射。目前有29人通報，在接種疫苗後出現過敏反應，但在此之前並未有人因此喪命，而大部分人在接種疫苗後出現的副作用為手臂酸痛、疲勞、頭痛或發燒。

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