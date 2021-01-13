北韓全代會閉幕！金正恩重申「強化核武」...金與正地位又降一等

▲金正恩重申強化國防，南韓媒體質疑其提不出新策略。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（13）日正式宣布閉幕，結束為期8天的勞動黨第8次全國代表大會，為繼1970年第5次全代會後議程第2長。最高領導人、總書記金正恩昨（12）日在主持最後一場會議時得出結論，重申將持續強化核武，建構最強軍事戰力，同時發表下一個5年國家經濟計劃，強調由國家統一指揮，不過對於冷淡的美朝關係、兩韓關係則無發表相關談話。

根據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩在會議時提出應致力著手準備人民軍隊的最精銳化、強軍化，使國家無論面臨何種類型的威脅與事態，國防主體能肩負其使命與義務；同時強調高度教養與規律，斬除並管控任何反社會主義的制度與官僚主義、貪腐等犯罪行為。

金正恩針對經濟領域提出具體方針，「應傾全黨、全國之力復原體制與秩序，使經濟能在國家指揮下統一管理，若會後有任何違反國家統一指導之行為，則不問單位一律嚴懲。應就最棘手的經濟問題優先解決，不該在毫無打算下分散經濟力量，而是應合理集中、動員所有力量提高鋼鐵、化學製品生產能力。」

金正恩提出以民為天、一心團結、自力更生等3個口號，同時表示應提供每年糧食供應量。

▲金正恩率黨內各代表參謁錦繡山太陽宮，金與正站在第4排。（圖／路透社）

另外，金正恩12日率領當選的勞動黨指導幹部前往平壤錦繡山太陽宮參謁，從照片中可以發現，其心腹趙甬元（조용원）地位大為提升，站在金正恩右方，不僅位列政治局常務委員，在官媒所發佈的參謁報導文中，其姓名排列在最高人民委員會常任委員長崔龍海之後，堪稱是北韓權力序列排行第三把交椅，勝過勞動黨中央軍事委員會副委員長李秉喆、內閣總理金德訓。

至於金正恩的胞妹金與正則從勞動黨第1副部長降等為副部長，在參謁時也僅站在第4排。

北韓預計將於17日召集最高人民會議，審議預算、立法、人事編排，完成勞動黨全代會的後續工作。

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