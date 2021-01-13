骨董店流出二戰「未爆手榴彈」！　12歲小弟慘遭炸飛慘死

▲美國一名12歲男童遭骨董店購入的手榴彈炸死。（圖／翻攝ATF）

記者吳美依／綜合外電報導

美國維吉尼亞州發生一件可怕意外。一名12歲男童正在把玩二戰時期常見的Mk 2手榴彈，卻突然被炸飛，當場慘死。美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）調查後指出，該武器可能從骨董店購入，買賣雙方都以為已經無法引爆，才會釀成悲劇。

綜合CNN、WJHL TV報導，此事件發生於2020年12月23日晚間。阿賓登（Abingdon）警方接獲通報，趕往國王街（Kings Street）200街區的民宅，卻發現男童已經身亡。他們認為，該事件「似乎是獨立發生」，社區內未來應該不會再發生更多危險事件。

ATF表示，北卡州沙洛特市（Shallotte）的高級骨董店Fancy Flea Antique Mall於2020年6月13日賣出這顆手榴彈。他們呼籲，曾在同店購買手榴彈的民眾應主動聯繫當局，以免憾事重演，甚至危害公眾。

值得注意的是，這已經不是美國第一次發生「未爆手榴彈」危機。北卡州德罕（Durham）2019年12月也發生類似事件。舊物回收平台Habitat ReStore的志工服務時，在民眾捐贈的梳妝台裡發現一顆手榴彈，趕緊將家具搬至戶外，並且通報執法單位，幸好沒有造成傷亡。

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