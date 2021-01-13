　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

骨董店流出二戰「未爆手榴彈」！　12歲小弟慘遭炸飛慘死

▲美國一名12歲男童遭骨董店購入的手榴彈炸死。（圖／翻攝ATF）

▲美國一名12歲男童遭骨董店購入的手榴彈炸死。（圖／翻攝ATF）

記者吳美依／綜合外電報導

美國維吉尼亞州發生一件可怕意外。一名12歲男童正在把玩二戰時期常見的Mk 2手榴彈，卻突然被炸飛，當場慘死。美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）調查後指出，該武器可能從骨董店購入，買賣雙方都以為已經無法引爆，才會釀成悲劇。

綜合CNN、WJHL TV報導，此事件發生於2020年12月23日晚間。阿賓登（Abingdon）警方接獲通報，趕往國王街（Kings Street）200街區的民宅，卻發現男童已經身亡。他們認為，該事件「似乎是獨立發生」，社區內未來應該不會再發生更多危險事件。

ATF表示，北卡州沙洛特市（Shallotte）的高級骨董店Fancy Flea Antique Mall於2020年6月13日賣出這顆手榴彈。他們呼籲，曾在同店購買手榴彈的民眾應主動聯繫當局，以免憾事重演，甚至危害公眾。

值得注意的是，這已經不是美國第一次發生「未爆手榴彈」危機。北卡州德罕（Durham）2019年12月也發生類似事件。舊物回收平台Habitat ReStore的志工服務時，在民眾捐贈的梳妝台裡發現一顆手榴彈，趕緊將家具搬至戶外，並且通報執法單位，幸好沒有造成傷亡。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

養護頭皮、呵護髮絲！ELASTINE香水洗髮精特價279元

 
ET快訊
快訊／捷運淡水信義線故障！人群塞爆「圓山站」
楊志良轟染疫醫引怒火！　前台大醫7點回嗆：先開除你
入夜「斷崖式降溫15°C」　3地區狂凍6°C
快訊／日本「緊急事態」新增京阪等7地區！累計30萬確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南非變種病毒「驚見新突變」！比英國毒株更猛　5大QA一次看

科學家證實「一天不到24小時」！　地球自轉創50年以來最快

美國印太戰略提前解密！台灣「列入第一島鏈夥伴」　遏止中國侵犯

彭斯「拒把川普趕下台」！　發布聲明打臉裴洛西：我不玩政治遊戲

剛果國家公園「6名巡查員」慘遭突襲殺害！瀕危大猩猩棲地陷危機

甜美教師改行「色情網紅」月收入破280萬！　老公一路力挺

企鵝屍體「胃內驚見口罩」！防疫救星竟淪生態殺手　數百年才分解

防止北京對台動武　加拿大參謀總長籲西方國家「制定大戰略」

64歲邪教翁「爽擁1000名女伴」逞慾後逼吞避孕藥：我對女人充滿愛

「男友、我妹同時確診！」　她PO綠光照氣炸：早就黏TT

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

家人圍唱生日歌...歐告認真聽完　下秒「舉腳腳拭淚」：謝謝大家❤

北部醫師與女友雙染疫足跡曝！除用餐、喝咖啡幾乎全程戴口罩

比暖氣還爽！他租屋冷到睡不著　網推爆1神物：早上被電熱毯熱醒

非虐待！拆鐵片、量尺寸+修馬蹄　英國釘蹄師「替馬換新鞋」步驟曝

趁爸不在咬爛地墊被抓包秒裝死！　闖禍貓演技強「整隻硬掉」叫不醒

高速公路上演「單人性愛秀」！他飆車淫笑「摩擦」　目擊者：超噁　

通緝犯太帥！澳警臉書公布照片　7千網歪樓嗨爆：躲來我家

南韓疫情源頭「新天地教主」一審獲判無罪！　法官：未違反防疫法

勾小三床戰「叫成老婆名字」！偷吃男怒把她勒斃　凹折塞進行李箱

義發現最新「0號病人」！新冠源頭再突破　25歲女2019年11月已染疫

快訊／日相正式宣布「緊急事態」新增京阪等7地區！累計30萬確診

骨董店流出二戰「未爆手榴彈」！　12歲小弟慘遭炸飛慘死

快訊／等不到中央開口！熊本自行宣布14日起進入緊急事態

金與正不爽南韓「監視」閱兵式　暴怒發聲明狂飆「笨蛋政府」

南非變種病毒威脅更大！　佛奇認：抗體和疫苗效力恐受影響

怕浪費！隔夜菜再加熱…醫揭「保存關鍵5招」：溫溫的就要放冰箱

飼育員忙檢查！　超ㄎ一ㄤ「大法獅」回眸網嚇傻：這什麼生物

高速公路上演「單人性愛秀」！他飆車淫笑「摩擦」　目擊者：超噁　

【廣編】鄰捷運、享未來！ 中壢龍騰MRT熱銷破８成

獨／等12年終於發片　浩子竟驚吐：不會有下一張了！

師父鄭百勝過世　彭政閔難掩難過IG發文：回憶湧上心頭

還在山腰！冠軍操盤手「陸股沒理由不漲」　曝高點15%空間

快訊／捷運淡水信義線故障！人群塞爆「圓山站」　原因曝光

睡覺囉！萌貴賓「叼心愛小被被」上樓趴好　下秒安心入夢鄉

比基尼正妹IG神到了！衝太平山原因曝...擁2.5萬粉絲版面全辣照

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

即／美國務院取消出訪　駐聯大使無緣訪台

即／日本全面禁止外國人入境！取消台商務客豁免

南韓AI女大生遭網友「調教」成性奴！

7年前梭哈買進特斯拉　39歲男現擁3.4億退休

男友和親妹都確診　她挖舊照驚覺綠了

泰貴妃復位超狗血！和泰王視察「當初被關監獄」

美駐聯大使無緣訪台！歐洲爆拒見蓬佩奧

17歲雙胞胎畸戀共組家庭　家人怒斷關係

美5大台灣會館：已吃萊豬20年！丟內臟貽笑國際

染新冠太久　她體內養出18款變種病毒

英媒：川普將揭新冠病毒和武漢實驗室關聯

美軍高層7天後罕見表態：譴責國會山莊暴亂

40%越南人都姓「阮」　原因曝光

即／日本宣布「緊急事態」新增京阪等7地區！

更多熱門

相關新聞

勒斃孕婦剖腹取嬰　女囚犯今伏法

勒斃孕婦剖腹取嬰　女囚犯今伏法

美國女囚犯蒙哥馬利（Lisa Montgomery）2004年犯下殺人案，勒斃女被害人後將其剖腹，取出子宮、奪走8個月大的女嬰，殘忍手法令人髮指。如今，52歲的她成為美國政府67年以來首位接受聯邦死刑的女性，已於美國時間13日凌晨1時31分伏法。

美大使來台喊卡　外媒：蓬佩奧害的

美大使來台喊卡　外媒：蓬佩奧害的

美3起「恐襲」醞釀中　軍警急做準備

美3起「恐襲」醞釀中　軍警急做準備

美國印太戰略解密　台灣列入夥伴

美國印太戰略解密　台灣列入夥伴

美5大台灣會館：已吃萊豬20年！丟內臟貽笑國際

美5大台灣會館：已吃萊豬20年！丟內臟貽笑國際

關鍵字：

北美要聞手榴彈古董店骨董店

讀者迴響

熱門新聞

孫生深夜被叫到警局：媽媽還是一樣現行犯

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

14歲少年3度罹癌「必須削掉左臉」　單親爸淚：救救我兒子

書偉、勇兔經紀公司認了：美好❤

李凱莉35歲臨危接班　神祕殯葬公主美照曝光

偽單身求婚挑鑽戒　超正外商女主管為他懷孕染性病

店門擺10元行動暖爐　網暴動搶擼

千萬網紅脫口罩「零P圖真面目」曝光！

即／鄭文燦今證實：確診護理師去過大江

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

電熱水器用10分鐘就冷了　網曝2關鍵秒解

寒流超冷已4天沒洗澡　網曝1招解：很享受

高山犬莫名吠叫　監視器見陌生人逼近

更多

最夯影音

更多
關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求
氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面