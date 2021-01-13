金與正不爽南韓「監視」閱兵式　暴怒發聲明狂飆「笨蛋政府」

▲金與正痛罵南韓政府是笨蛋。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓勞動黨總書記金正恩的胞妹金與正自2020年起動作頻頻，硬派作風越來越像兄長，甚至還下令炸毀位於開城的兩韓聯絡辦事處。《朝中社》13日報導，金與正12日發表談話公開指責南韓政府。她在聲明中批評南韓聯合參謀本部10日監控北韓的閱兵式，同時進行追蹤，等同是對身為同一民族的北韓表現敵意，金與正甚至怒嗆南韓當局是「笨蛋」、「奇怪的人」。

根據《朝中社》13日報導，北韓10日舉辦了第8屆黨勞動黨全代會紀念閱兵式，金與正12日對此發表公開聲明寫道，「南韓聯合參謀本部10日深夜偵測到北韓正在舉辦閱兵式，竟然說要對此進行精密追蹤，此舉無疑就是直接表明，他們將身為相同民族的我們視為敵人。」

▲金與正負責北韓的外交事務。（圖／達志影像／美聯社）



金與正還說，「看到別人家在辦慶典，竟然派軍事機關介入，還用了『掌握情況』、『精密追蹤』等帶有敵意的詞彙表達警戒心，這種事只有南韓才做得出來。真的有必要為了偷看別人家裡的事，這麼辛苦地伸長脖子嗎？」不僅如此，她還大嗆，南韓是「奇怪的族群」、「超級笨蛋」等，並稱一定會「秋後算帳」，非常不客氣。

北韓勞動黨日前宣布睽違5年重返書記制，並推選金正恩為總書記，然而外界卻發現，接近北韓權力中心的金與正卻沒有出現在委員名單內，遭人懷疑是否「跌下神壇」。如今金與正再度以個人名義透過北韓官媒對外發聲，也證明了她的政治地位並未改變。

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