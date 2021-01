染疫大吐血！他自爆出現「極端症狀」：口罩都是血

▲這名男子稱,自己出現咳血症狀。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者王佩翊/編譯

新冠肺炎肆虐全球近一年,累計超過9094萬例確診,194萬人死亡,然而儘管疫情不見消退,至今仍有部分人士將新冠肺炎視為「陰謀論」,認為一切都是政客們的操弄。愛爾蘭一名男子日前在社群網站寫下了自己染疫後的症狀,希望透過真實故事來呼籲那些陰謀論者可以面對現實,並了解新冠病毒是一件多麼可怕的事。

根據Dublin Live引述該名男子的貼文報導,他自稱是新冠肺炎的極端感染案例,不但失去嗅覺與味覺、頭痛劇烈、發高燒、缺氧,甚至還會不斷咳血。他寫道,自己咳出來的血量都多到可以捐血,十分可怕。他呼籲所有人,「健康就是一切」,也希望透過自身經歷給其他人帶來警訊。

據悉,這名男子高燒到39.8度。他在貼文中也呼籲大家,一定要勤洗手、戴口罩,沒事千萬不要出門。根據美國約翰霍普金斯大學統計,愛爾蘭累計確診15萬2539例,2352死。

另一方面,從新聞報導中,可以看到一張口罩與免洗餐盤上被噴滿血跡的照片,然而由於該篇報導並未附上來源,因此是否為真,仍待考證。

Warning - There are pictures included that are not for the faint-hearted as the patient issued an urgent warninghttps://t.co/eceapWXrTP