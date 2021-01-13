中國科興疫苗「僅5成有效」　巴西連2周公布實驗數據！狂跌近30%

▲中國大陸科興生物（Sinovac）致力研發新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電

中國北京「科興生物」（Sinovac Biotech）藥廠所開發的新冠疫苗在巴西、土耳其、印尼等地進行大規模試驗，其中巴西的研究中心12日宣布，科興疫苗的有效率僅為50.4%，比上周公布的78%降低了將近3成，也遠低於藥廠起初聲稱的90%有效，令巴西政府十分失望。

綜合路透、彭博社報導，科興生物在巴西的合作夥伴「布坦坦生物研究所」（Instituto Butantan）上周稱，疫苗在輕症病例的有效率為78%，中度與重症則為100%。然而，布坦坦研究所12日卻表示，加入「非常輕微」病例後，有效率實際上是50.38%。

▲多國向中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）購置新冠疫苗。（圖／路透）

據報導，巴西針對1.3萬人進行中國科興疫苗的臨床試驗，原本12月初就應該公布的3期實驗數據，卻到現在才正式公布，研究人員解釋這是因為與科興簽署的保密條款所致，但一拖再拖的態度，已經引起巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）質疑科興疫苗的效力與來源。

微生物學家納塔莉雅（Natalia Pasternak）直言，「我們擁有一種好的疫苗，卻不是世界上最好、最理想的疫苗。」此前，印尼11日批准了科興疫苗的緊急使用，當地試驗有效性為65%，而土耳其上月則表示這款疫苗有91.25%的有效率。加上巴西的數據，科興疫苗的有效率迄今已經出現4種不同的數據，但都超過監管機構與世界衛生組織要求的50%有效。

更多國際新聞

►美國務院取消所有出訪計畫！駐聯大使無緣訪台 歐洲爆拒見蓬佩奧

►國會暴亂事件後…川普終於講話了 彈劾他對美國而言「太危險」

►印度神童曝2月「有驚人災難」！ 預言影片兩度遭YouTube下架

聽Podcast掌握美選及國際局勢