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美國5大台灣會館：已吃萊豬20年無病！　立院丟內臟「貽笑國際」

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲萊豬進口問題朝野爆發衝突，國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電

美國紐約、華府、洛杉磯、聖地牙哥、舊金山等主要台灣僑民居住城市，五大台美人社團聯合聲明，對萊豬爭議表達「反對科學議題政治化」。

紐約台灣會館理事長方秀蓉、聖地牙哥台灣中心理事長歐春美、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、北加州台灣會館理事長陳德輝和華府台灣文化中心理事長黃泰郎上週署名發表聲明。

聲明指出，今年開始，美國含有瘦肉精（Ractopamine，萊克多巴胺）豬肉開放進口台灣，引發爭議，海外以台美人為主體的會館組織，為了台灣內部的平和與發展，故發表這項聲明。

聲明批評，爭議過程中「在神聖的國會殿堂以丟豬肉內臟來抗爭，不僅引起台灣內部紛爭而且貽笑國際」。

聲明首先指出，美國對食品管控非常嚴謹，使用瘦肉精已有20年歷史，美國社區包括台美人至今沒有發現不良反應，可說是最好的實證。

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委潑豬內臟杯葛議會，立委們發生肢體衝突。（圖／記者李毓康攝）

聲明稿表示，食物添加物相當廣泛，包括色素、防腐劑、人工味精、抗生素等，都可以科學方式驗證安全性，瘦肉精也是一樣。「將科學的議題政治化，只會模糊焦點，讓事情更加複雜化，引發人民的不安」。

聲明進一步表示，台灣經過朝野協商已建立一套機制，訂下監控法則，讓人民有選擇權利。應該認真看待執行面，不是繼續無謂的抗爭，徒增台灣社會的動盪。

聲明第4點說，美國是台灣最重要的盟友，「我們期待踏出這一步，搬離路上的石頭，能讓兩國的經貿關係更加密切」。

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