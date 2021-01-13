新冠重症病房醫護心理嚴重受創　研究：超過1成出現自殺自殘傾向

▲英國一項研究顯示，有將近一半的加護病房醫護工作者罹患心理疾病。（圖／pixabay）

記者張寧倢／編譯

一項於13日發表的研究指出，英國加護病房的工作人員中，在新冠疫情期間有將近一半的人罹患嚴重焦慮、憂鬱或是創傷後壓力症候群（PTSD），有超過1成的人甚至認為自己不如死了還比較好。研究人員表示，迫切需要為所有醫療工作者提供及時的心理健康服務。

根據路透報導，《職業健康》雜誌（Journal of Occupational Health）發表一項去年6、7月進行的研究，當時是在英國進入最近這波感染高峰之前。研究發現，在全英9個加護病房（ICU）共700多名的醫護人員中，有45%的人至少符合4種嚴重精神疾病的其一，包含嚴重憂鬱症（6%）、嚴重焦慮症（11%）、創傷後壓力症候群（40%）以及問題飲酒（7%）。

更令人擔憂的是，有超過8分之1的人向研究人員表示，他們經常有自殘或自殺的想法。研究人員表示，加護病房人員工作壓力特別大，除了暴露在高風險的環境外，人員、設備的短缺也造成問題，這種嚴重心理狀況可能損害他們的工作能力，並影響他們的生活品質。

對此，倫敦國王學院精神病學、心理學暨神經科學研究所教授格林博格（Neil Greenberg）表示，加護病房人員須面對高死亡率的新冠重症患者，加上溝通困難，又需要為患者提供足夠的臨終支持，導致第一線人員心理健康的潛在、深遠影響，迫切需要為所有醫療工作者提供及時的心理健康服務。

據報導，英國目前已有超過8.1萬人死於新冠肺炎，在全球的疫情死亡人數中排名第5高，另外，確診人數也達到300多萬例。英國政府表示，醫院與重症加護病房處於不堪負荷的危機邊緣。

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