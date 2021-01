彭斯「拒把川普趕下台」！　發布聲明打臉裴洛西：我不玩政治遊戲

▲美國副總統彭斯(Mike Pence)。(圖/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國副總統彭斯(Mike Pence)美東時間12日發布聲明,通知眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi),他將不會援引憲法第25修正案,將總統川普免職,也不會「屈服於眾議院玩的政治遊戲」,呼籲「每位國會成員避免採取進一步分裂、點燃此刻激情的行動」。

彭斯認為,此舉將「開創一個可怕先例」,也不符合「國家憲法或最佳利益」。他提到,自己先前也不同意「行使超出憲法賦予的權力」,決定大選結果。

BREAKING: Vice President Mike Pence informs House Speaker Nancy Pelosi he will not invoke the 25th Amendment, arguing it “would set a terrible precedent.”



Pence urges “every member of Congress to avoid actions that would further divide and inflame the passions of the moment.” pic.twitter.com/qEj09LL2r4