　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

彭斯「拒把川普趕下台」！　發布聲明打臉裴洛西：我不玩政治遊戲

▲▼ 美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／美聯社）

▲美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）美東時間12日發布聲明，通知眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），他將不會援引憲法第25修正案，將總統川普免職，也不會「屈服於眾議院玩的政治遊戲」，呼籲「每位國會成員避免採取進一步分裂、點燃此刻激情的行動」。

彭斯認為，此舉將「開創一個可怕先例」，也不符合「國家憲法或最佳利益」。他提到，自己先前也不同意「行使超出憲法賦予的權力」，決定大選結果。

美國華盛頓特區6日爆發騷亂，川普支持者闖入國會山莊，釀成5死多傷、70多人被捕。民主黨人士紛紛指控川普煽動暴力，應該立刻下台，呼籲彭斯援引憲法第25修正案，宣布總統因「不適任」而遭免職，同時放話發動第二次彈劾。

《法新社》引述美國一名高級政府官員的說法報導，彭斯11日前往白宮橢圓形辦公室，與川普會面；2人自從6日國會山莊騷亂以來首次碰面，「相談甚歡」，並且展現站在同一陣線的立場。

該官員透露，川普無意在20日任期結束前辭職，彭斯也無意採納民主黨的呼籲援引憲法第25修正案。2人強調，闖入國會山莊者無法代表「7500萬美國人支持的美國優先行動」，並「承諾將在剩下的任期繼續為國服務」。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
台中夜店16秒火辣片外流！2女舞者「舞台上秀3P」跨坐狂磨蹭
快訊／台中2月大女嬰凌晨突猝死！20歲媽嚇壞
劈26女官二代花名冊曝！超正女主管懷孕染性病　女警也淪陷
快訊／台南男左手臂遭輸送帶扯斷！19分鐘後垃圾堆尋獲斷肢
快訊／增4例確診！染疫醫護足跡調查　陳時中下午2時說明
快訊／ARASHI二宮和也爆當爸！「宣布結婚才2個月」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

剛果國家公園「6名巡查員」慘遭突襲殺害！瀕危大猩猩棲地陷危機

甜美教師改行「色情網紅」月收入破280萬！　老公一路力挺

企鵝屍體「胃內驚見口罩」！防疫救星竟淪生態殺手　數百年才分解

防止北京對台動武　加拿大參謀總長籲西方國家「制定大戰略」

64歲邪教翁「爽擁1000名女伴」逞慾後逼吞避孕藥：我對女人充滿愛

「男友、我妹同時確診！」　她PO綠光照氣炸：早就黏TT

亞馬遜2萬倉儲員工確診！力推「75美元台灣免運」網憂恐成防疫破口

快訊／全美恐爆武裝示威！　川普：華盛頓特區「進入緊急狀態」

「露點人妻」羞認：照片都是老公拍的！真實職業曝光　反差超大

斷交→取消交流限制　美台「關係逐步增溫」關鍵政策大回顧

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

家人圍唱生日歌...歐告認真聽完　下秒「舉腳腳拭淚」：謝謝大家❤

北部醫師與女友雙染疫足跡曝！除用餐、喝咖啡幾乎全程戴口罩

比暖氣還爽！他租屋冷到睡不著　網推爆1神物：早上被電熱毯熱醒

趁爸不在咬爛地墊被抓包秒裝死！　闖禍貓演技強「整隻硬掉」叫不醒

家樂福又見屁孩！奶粉排罐頭塔 「躺米袋爽睡」...網轟猴子太多

泰貴妃復位超狗血！和泰王霸氣視察「當初被關監獄」　受眾人跪拜

醫生打疫苗後死！政府介入調查　輝瑞急舉數據撇清「無直接關係」

中國科興疫苗「僅5成有效」　巴西連2周公布實驗數據！狂跌近30%

CNN：消息估「至少20名」共和黨眾議員挺彈劾川普　揭麥康諾立場

彭斯「拒把川普趕下台」！　發布聲明打臉裴洛西：我不玩政治遊戲

英媒料川普丟震撼彈：解密情報　揭露新冠病毒和武漢實驗室關聯

7年前梭哈買進特斯拉！39歲工程師變身少年董　坐擁3.4億宣布退休

美軍高層7天後終於表態　罕見發布備忘錄：譴責國會山莊暴亂

土耳其總統艾爾段「態度大轉彎」！　拚修補土、歐關係加入歐盟

美CDC發布命令：26日起入境旅客需提供「3天陰性」篩檢證明

詹詠然征戰澳網準備防疫新體驗　盼女雙突破去年4強

李善植／禁萊豬自治條例無效　欠缺民主正當性

11歲國小女生突發燒…一測「陽性」官方嚇歪　結果是大烏龍

紅襪昔日外野大物即將完成交易　馬林魚確定提前出局

建商珍藏戶？林口22年別墅沒人住　開價2288萬突求售

溼地與社區共生共榮！志工功不可沒　台東新武呂溪獲經營特優

基隆成功國宅「外牆磁磚狂掉1hr」滿地碎片！目擊者：像下大雨一樣

小時候的夢想！同事扛3塊「蛋糕專用布丁」餵食　她曝心得笑炸

沒預約吃某！台北高人氣德國豬腳　外酥內嫩佐酸菜入口太療癒

最有錢／台股有護國神山免驚！擁台積電得天下　拉回就是買點？

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

即／美國務院取消出訪　駐聯大使無緣訪台

南韓AI女大生遭網友「調教」成性奴！

7年前梭哈買進特斯拉　39歲男現擁3.4億退休

男友和親妹都確診　她挖舊照驚覺綠了

美駐聯大使無緣訪台！歐洲爆拒見蓬佩奧

17歲雙胞胎畸戀共組家庭　家人怒斷關係

彈劾案太危險　暴亂後川普首發聲

40%越南人都姓「阮」　原因曝光

英媒：川普將揭新冠病毒和武漢實驗室關聯

美軍高層7天後罕見表態：譴責國會山莊暴亂

川普4天來首發聲！批民主黨彈劾：引起我極大憤怒

川粉轉戰Telegram　下載數美國第二名

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

他滑雪摔倒　「木頭穿屁」背後鼓一塊

更多熱門

相關新聞

CNN：消息估「至少20名」共和黨眾議員挺彈劾川普

CNN：消息估「至少20名」共和黨眾議員挺彈劾川普

美國民主黨眾議員周二（12日）提出彈劾川普決議案，據美媒報導，多名共和黨人也首度公開表態倒戈，包括重量級的眾議員錢尼（Liz Cheney）等人；消息認為可能多達20多人。即便是參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），也被傳出對川普煽動國會暴亂一事和後續反應感到「非常厭惡」。

川普敗選後…連2美國官員取消訪台

川普敗選後…連2美國官員取消訪台

英媒：川普將揭新冠病毒和武漢實驗室關聯

英媒：川普將揭新冠病毒和武漢實驗室關聯

美軍高層7天後罕見表態：譴責國會山莊暴亂

美軍高層7天後罕見表態：譴責國會山莊暴亂

美CDC宣布：26日起入境旅客需提供3天陰性篩檢證明

美CDC宣布：26日起入境旅客需提供3天陰性篩檢證明

關鍵字：

北美要聞川普彭斯裴洛西國會大廈憲法第25修正案

讀者迴響

熱門新聞

14歲少年3度罹癌「必須削掉左臉」　單親爸淚：救救我兒子

孫生深夜被叫到警局：媽媽還是一樣現行犯

李凱莉35歲臨危接班　神祕殯葬公主美照曝光

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

千萬網紅脫口罩「零P圖真面目」曝光！

電熱水器用10分鐘就冷了　網曝2關鍵秒解

足跡更新！北部醫師染疫「沒去大江吃丼飯」

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

書偉、勇兔經紀公司認了：美好❤

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

店門擺10元行動暖爐　網暴動搶擼

即／新竹電梯恐怖暴衝　28歲維修員爆頭亡

高山犬莫名吠叫　監視器見陌生人逼近

今晨1.5℃新低溫！白天飆回25度　周末變天恐有第4波寒流

更多

最夯影音

更多
關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求
氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面