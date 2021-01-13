美國印太戰略提前解密！台灣「列入第一島鏈夥伴」　遏止中國侵犯

▲美國川普政府印太戰略提前解密，內文將台灣列為第一島鏈夥伴。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國一份國安機密文件提前30年解密，揭露川普政府的印太戰略。內文將台灣列為第一島鏈夥伴，成為美軍必須防衛的對象之一。消息人士表示，該文件對於台灣議題的措辭應被解讀成，美國有能力威懾，甚至在必要時刻遏止中國對於台灣的侵犯，而非僅僅只是意圖而已。

該文件超過10頁經過編輯，列出美國印太戰略的優先順序。第一，否認中國在第一島鏈內維持空域與海域優勢；第二，防衛第一島鏈國家，包括台灣；第三，主導所有第一島鏈以外的區域。內文也談到，必須與澳洲、印度和日本採取一致策略，和澳日深化三方合作並與印度建立四方國安關係。

該文件先前被列為「機密」且不會對於外國公民披露，上周正式解密，並將於13日正式公開。但是，《澳洲廣播公司》（ABC News）取得文件，搶先報導。

澳洲國立大學國安學院院長麥德卡爾夫（Rory Medcalf）說，該戰略框架「對於中國的態度非常直率，不太具有對抗性但非常堅定，對於中國力量本質，或者中國使用力量的果斷方式不抱有任何幻想」。他認為，這也是美國堅持保護台灣、日本、南韓等南海盟友「免於中國的獨斷性與侵略性」的清楚立場與準則。

麥德卡爾夫指出，這份文件非常重要，卻提早公布，很不尋常，應可被視為一個信號，展現出「美國永久性政府或官員想要探究美國與印太關係的連貫性，包括應對中國力量的方面」。

麥德卡爾夫表示，該戰略目標包括解除北韓武裝、遏止中國、投資印太、增強民主等等，「替美國在印太地區的成功設立了非常非常高的門檻」，因此至少從某些角度來看，「美國很顯然失敗了」。他認為，該文件要求美國在印太地區保有主導地位非常不切實際，「現實中的情況是，美國唯有在必要時刻才應展現強大，支持盟友」。

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