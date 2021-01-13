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公主女面試「3次放鳥」留１星評論咒倒店！　老闆霸氣提告

▲台中三喜蛋餅。（圖／翻攝自三喜蛋餅臉書粉專）

▲台中三喜蛋餅有許多忠實顧客。（圖／翻攝自三喜蛋餅臉書粉專）

記者劉亭／綜合報導

富王鴨肉飯大罵外送員風波才剛剛落幕，一名女子近日應徵台中一家知名早餐店工作，雖然自己3次面試都沒出現，但事後都「很有誠意」，大罵店家根本富王翻版，更跑到Google留一星負評，脫序行徑讓許多人傻眼。

三喜蛋餅老闆在「爆料公社」發文「2021遇到最扯的事，我想今年應該是我拿冠軍」，文中指出一名陳姓女子前來面試，卻3次放鳥，之後卻不斷打電話騷擾每位店員，要求一定要給她面試機會，最後老闆氣到訊息對質拒絕。

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陳姓女子卻還不甘示弱，跑到Google評論給一星評論指出，原本很喜歡三喜蛋餅店，因此前往面試，2次因為私事取消，第3次是不小心漏掉訊息，之後不斷打電話到店內，但都沒有下文。

▲一名女子求職不成，跑到Google評論大罵。（圖／翻攝自三喜蛋餅臉書粉專）

陳姓女子批評店家態度不好，根本和富王鴨肉店相近無幾，雖然現在生意好，「但驕矜必敗，似乎是貴店的未來，當經營者，最為基礎是和氣生財」，之後更大罵老闆缺乏危機處理能力、不會用腦等等。

老闆最後真的忍無可忍，於11日直接到派出所，對陳姓女子提告妨害名譽，「我還請警察勸你，不要再亂我就不會告你，結果你還是......那就成全你，讓本店法顧陪你玩」。

許多網友也紛紛留言，「扯ㄟ，老闆你耐心指數100%」、「突然想吃蛋餅了」、「還好沒進來，不然問題更多」、「她是來應徵店員還是應徵老闆呀」、「看著樣子只好去店裡面吃早餐體會一下好吃的悲傷蛋餅了」。

▲一名女子求職不成，跑到Google評論大罵。（圖／翻攝自三喜蛋餅臉書粉專）

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