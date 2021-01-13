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土耳其總統艾爾段「態度大轉彎」！　拚修補土、歐關係加入歐盟

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段一度遠離歐美，現在態度轉彎，準備重新接觸推動進入歐盟。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉12日專電

土耳其總統艾爾段指出，準備好與歐洲聯盟共同定下「積極議程」，將以長期觀點促進對歐盟關係重回正軌。他言下之意，安卡拉今年將積極推動停滯多時的加入歐盟工作。

土耳其除了與希臘長期失和，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）近期還槓上法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），歐盟在這些喧鬧聲中力挺成員國希臘和法國，並且討論對土耳其祭出制裁，這使得安卡拉與布魯塞爾的緊張關係也已持續了一段時間。

艾爾段12日在首都安卡拉接見歐盟各國大使時，一改他一慣的強硬炮轟式言論，姿態放軟說：「我們準備好了，要讓關係重回正軌...期盼歐洲朋友們展現對等善意。」

土耳其、希臘這兩個毗鄰的冤家11日宣布恢復中斷近5年的探索性談判（exploratory talk）。兩國針對東地中海和其他議題引發的爭端，自2002年展開第一輪探索性談判，上一次第60輪談判於2016年3月1日在雅典舉行。

土、希去年在東地中海幾乎演成公開衝突。兩國各一艘護衛艦去年8月在能源藏量豐富的東地中海爭議海域輕微碰撞，導致這兩個北大西洋公約組織（NATO）成員劍拔弩張。

土耳其不接受希臘和賽普勒斯主張的東地中海海上疆界，歐盟自去年8月起數度威脅對土耳其實施制裁。希臘和賽普勒斯都是歐盟成員。

土、希11日同意，於25日在伊斯坦堡舉行第61輪探索性談判，這是安卡拉與布魯塞爾關係趨向緩和的另一跡象。艾爾段12日告訴歐盟各國大使：「我們相信探索性談判…將成為新紀元的預兆。」

另一方面，土耳其去年10月下旬跟法國徹底鬧翻。艾爾段認為馬克宏對穆斯林有意見，說對方「應該去看精神科做檢查」，激烈措詞引發法國召回大使。身為國家領導人，艾爾段還罕見地公開呼籲抵制法國貨。

不過艾爾段12日說：「我們希望從緊張態勢中挽救對法國關係。」

半島電視台（Al Jazeera）報導，土耳其和歐盟官員即將展開一波罕見的穿梭外交，使彼此關係進一步朝合作方向邁進。

穿梭外交意指密集奔走於有關各國之間，以降低緊張或改善關係。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）21日將訪布魯塞爾；歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）則預定1月底前訪土耳其。

卡夫索格魯12日會見歐盟各國外長時說，「我們在歐洲看到自己的未來，希望與歐盟合作打造這樣的未來」、「土耳其位處歐洲，歐洲是土耳其命運的一部分，而且反之亦然」。

土耳其1987年申請加入歐盟，1999年成為候選國，2005年開始入盟談判。但是包括歐盟國家對土耳其人權紀錄引以為憂等諸多因素，導致入盟談判事實上呈現停滯。

艾爾段12日指出，英國脫歐後，土耳其推動入盟工作可能獲得新動能。他說：「土耳其理所當然地加入歐洲聯盟大家庭，可能會讓英國脫歐造成的不確定性迎刃而解。」

他對歐盟各國大使強調：「儘管蒙受雙重標準和不公平待遇，我們不曾放棄成為正式會員（的目標）...讓2021年土耳其—歐洲聯盟關係取得成功，這就掌握在我們手上。」

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