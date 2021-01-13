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美CDC發布命令：26日起入境旅客需提供「3天陰性」篩檢證明

▲▼底特律大都會機場（Detroit Metropolitan Wayne County Airport），新冠肺炎，新型冠狀病毒,COVID-19。（圖／路透）

▲美國入境管制加嚴，圖為底特律大都會機場（Detroit Metropolitan Wayne County Airport）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疫情難見控制，截至12日累計確診數達2277萬5378例、病故數來到37萬9444死，兩項數據分別占據全球4分之1及5分之1。對此美國疾病控制與預防中心（CDC）宣布，本月26日起國際班機旅客入境需提出檢驗陰性證明。

消息人士早前告訴路透社，CDC在美東時間周二（12日）會簽署一項擴大檢測證明要求的行政命令，將原先只規定英國旅客必須提出陰性證明的要求，自26日起擴大至幾乎所有搭乘國際航班的旅客。該項文件由CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）簽署。

《華爾街日報》率先報導此新聞；《商業內幕》（Business Insider）指出，由於英國在2020年末發現，傳播速度更快的新型變種病毒株B.1.1.7正在肆虐蔓延，美國CDC之後很快要求英國赴美航班的旅客，必須提供上機前的檢測陰性證明，這次擴大至全球航班，就是依據此基礎制定。

CDC在聲明中指出，登機前和下機後接受病毒檢驗是至關重要的事，能有助於減低2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的傳播，而26日生效的要求明確指出，旅客若搭機要入境美國，必須提供登機前3天的陰性證明，或是提出確診後已病癒的證明。

各家航空公司必須確保收到旅客陰性檢驗證明後才准登機，若沒有證明者一律不予上機。聲明接著指出，無論是3天陰性證明者或確診康復者，在美國落地後仍需待在家中及住所7天，入境3至5天後必須接受病毒篩檢。

雷德菲爾德在聲明中呼籲，「病毒篩檢並無法消滅所有的感染風險，但當與居家隔離和像是戴口罩與社交距離的日常預防結合時，就能讓旅程更安全、更健康，也會減少搭機、在機場或在目的地擴散病毒的機率。」

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