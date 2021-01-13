川普4天來首發聲！批民主黨彈劾強扣「煽動叛亂」：引起我極大憤怒

▲川普視察邊境圍牆，4天來首度對外發聲。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國會山莊6日遭川粉及右翼人士闖入破壞，造成5死逾70多人被捕。事後全國憤怒，民主黨人及眾議院不斷施壓以憲法《第25修正案》，以及第二次彈劾，以「煽動叛亂」罪名逼迫川普提前下台。川普12日發聲指出此舉「根本是荒謬」，而且引起他「極大的憤怒」，除了再次痛批「政治獵巫」之外，他也警告啟動彈劾「是很危險的事」。

根據《華盛頓郵報》、「BBC」報導，川普本周首度發聲，他於美東時間周二（12日）從白宮搭機至德州阿拉莫（Alamo），視察與墨西哥的邊境圍牆。他自8日之後已有4天沒對媒體公開說話，而各大社群平台均封鎖其帳號或將其噤聲，推特更宣布永久封鎖他的帳號。

▲國會山莊暴亂不只震驚全美，歐洲國家也對此表達失望。（圖／路透）

民主黨周末公開要求，副總統潘斯（Mike Pence）應聯合其他內閣官員，援引憲法《第25修正案》宣布川普不適任，接著解除其總統職位。提議被潘斯拒絕後，民主黨便以「煽動叛亂」罪名，對川普提出其任內的第二次彈劾程序，也是美國歷屆史上首次被彈劾兩次的總統。

川普在視察期間回應，《第25修正案》對他不足構成威脅，但他聲稱這條修正案會跟雖著拜登及拜登政府接下來4年的任期，「就像有句話是這麼說的：要小心你許下的願望。」





▲民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）領頭主持彈劾案決議。（圖／路透）

對於煽動川粉闖進國會山莊暴亂的指控，川普表示自己當天早前所作的演說內容「完全合適」，因此他堅決不願意道歉，更將自己視為一個媒體指責之下的受害者，表示這完全是一場「政治獵巫」。

此外，他更稱眾議院民主黨人提出的彈劾案就是「一場騙局」（hoax），而民主黨人「才是真正的問題」。他解釋自己的觀點，說彈劾案「對我們國家造成非常重大的危險」，而彈劾「引起我極大的憤怒，他們正在這樣做，這是件很可怕的事。」

眾議院12日已提出彈劾條款，預計於13日表決議案。此前多為眾議院共和黨人拒絕表決此項議案，認為由副總統潘斯引用憲法《第25修正案》會更為直接，但潘斯表示不會這樣做，因為他想保留選項以確保川普在最後8天不會變得更難以預料，而他也在11日承諾「會和總統合作至任期結束」。