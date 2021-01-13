美紐澤西州眾議會通過決議　支持台美洽簽BTA

▲紐澤西州支持台美BTA。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約12日專電

美國紐澤西州眾議會11日無異議通過友台決議，支持美台加強經貿關係、洽簽雙邊貿易協定（BTA），並重申支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

紐澤西州眾議會第AR145號決議案由卡拉賓查克（Robert Karabinchak）、代議長強生（Gordon Johnson ）與多數黨黨鞭切拉瓦洛蒂（Nicholas Chiaravalloti ）等州眾議員提出，美東時間11日以75票贊成、0票反對通過。

根據決議文，台灣是紐澤西州第5大亞洲出口市場，逾100家台資企業投資紐澤西州，協助當地創造就業機會，台灣移民對紐澤西州多元性、蓬勃國際文化與經濟發展貢獻卓著。

決議文寫道，中華民國（台灣）政府已表達有意與美國洽簽BTA，這類協定將減輕企業從事跨境生意的負擔，促進數位貿易、智慧財產權保護、技術性貿易障礙等領域的法律調和，並拓寬新澤西州產業進軍台灣市場的道路。

決議文並表示，美國曾協助台灣參與世衛組織、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL），將繼續支持台灣有意義參與前述及其他國際組織。

台灣與紐澤西州1989年締結姊妹關係，自此維持緊密合作關係。台灣2019年成為率先與紐澤西州簽署免試互惠核發駕照備忘錄的外國政府；為協助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19），台灣政府去年向紐澤西政府捐贈30萬片口罩。

駐紐約辦事處今天透過新聞稿表示，這份友台決議深具意義，感謝紐澤西州眾議會對台灣的友好與支持，期待台美早日展開BTA談判，持續建構互惠、互利的雙邊經貿關係。