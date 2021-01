英特爾發表會狂嗆AMD　下一代Alder Lake下半年問世

華碩旗下ROG玩家共和國今(13)日舉行CES 2021 ROG For Those Who Dare線上發表會,帶來配備XG外接顯示卡盒、效能激升的ROG Flow X13電競筆電;雙螢幕ROG Zephyrus Duo 15 SE電競筆電,還有ROG Citadel XV互動式體驗,從硬體平台延伸至軟體與內容體驗,促進電競生態系。