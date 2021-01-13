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英特爾發表會狂嗆AMD　下一代Alder Lake下半年問世

▲▼英特爾發表會狂嗆AMD　下一代Alder Lake下半年問世。（圖／取自英特爾官網）

▲英特爾展示AMD產品無法發現隱藏控制流攻擊的廣告頁面。（圖／取自英特爾官網）

記者周康玉／台北報導

英特爾（Intel）在CES 2021一口氣發表4款第11代新處理器家族，不時嗆對手AMD，就連合作夥伴聯發科也遭酸；以及搶先揭露下一代處理器「Alder Lake」，預計2021年下半年上市。

這四大家族分別為主打商務的Intel Core vPro處理器、主打教育的Intel Pentium Silver與Intel Celeron處理器、著重遊戲功能的Intel Core H，以及桌上電腦IntelR Core S。

英特爾執行副總裁Gregory Bryant表示，唯有英特爾公司擁有橫跨多個架構的產品廣度：大型、開放的生態系，龐大的生產規模，以及提供客戶所需深厚的技術專業知識，以創造分散式智慧（distributed intelligence）時代的機會。藉由專注聚焦於核心產品和我們更廣泛的產品組合，英特爾在CES推出一系列領先產品，更多的產品也將於今年問世。

英特爾針對商用環境推出第11代Intel vPro晶片，這款晶片強調資訊安全，可阻止勒索軟體與加密挖礦攻擊，超過60款新筆電將於今年問世。

英特爾並以對手AMD做比較，AMD產品並沒有辦法發現隱藏控制流攻擊的廣告頁面，英特爾系統便可檢測並阻止攻擊。

此外，英特爾還宣布推出Intel Evo Chromebook，開啟旗艦款Chromebook新篇章。英特爾強調，第11代的Intel Core Chromebook與第10代Core相比，多任務處理效率提高2.5倍；與Mediatek相比，網頁生產力提高了5倍。

▼英特爾教育機種Jasper Lake和聯發科8183處理器較勁。（圖／取自英特爾官網）

▲▼英特爾發表會狂嗆AMD　下一代Alder Lake下半年問世。（圖／取自英特爾官網）

在教育機種上，英特爾推出新款N系列Intel Pentium Silver與Celeron處理器，英特爾以新型Intel Pentium處理器Jasper Lake與聯發科8183處理器做對照，以使用Tinkercad應用程序下載，構建和探索月球車樂高模型，英特爾快了1.48倍。未來英特爾教育機種會在Windows，Chrome和Linux設備上使用。

針對遊戲市場的Intel Core H筆電處理器，最高Turbo時脈達5GHz、配PCIe Gen 4架構，Acer、ASUS、MSI、Vaio首波採用，未來還有超過40款設計於上半年陸續推出。

▼Intel Core H筆電處理器，下同。（圖／業者提供）

▲▼Intel Core H筆電處理器。（圖／業者提供）

▲▼Intel Core H筆電處理器。（圖／業者提供）

代號為Rocket Lake-S的Intel Core S 系列桌上型處理器，每時脈週期指令數量（IPC）改進12，將在第一季推出。

針對桌上型等級遊戲及創作效能玩家，英特爾還宣布一款8核心處理器，最高5GHz、具備20條通道的PCIe Gen 4架構，可銜接最快儲存與獨立顯示卡，以及Intel Killer Wi-Fi 6E，將於本季稍後開始出貨，

最後，英特爾展示下一世代處理器「Alder Lake」，其代表x86架構的重大突破的系統單晶片，能將高效能核心與高效率核心整合成單一產品。Alder Lake也將會是英特爾第一款採用新版、強化後的10奈米 SuperFin處理器，預計下半年推出。

▼英特爾下一世代處理器Alder Lake。（圖／業者提供）

▲▼英特爾10奈米Ice Lake伺服器晶片Q1量產。（圖／業者提供）

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