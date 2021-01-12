快訊／印尼波音737墜海第4天　黑盒子傍晚尋獲

▲印尼三佛齊航空編號SJ182客機9日墜毀雅加達北部海域，當局打撈飛機殘骸。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）波音737客機在9日發生空難意外，時至今日已過了4天，根據路透社報導，當局搜救人員在12日傍晚已尋獲黑盒子，將立刻派遣海軍快艇送到雅加達國際貨運碼頭的搜救指揮中心。

綜合外媒報導，三佛齊航空編號SJ182客機9日下午自雅加達機場起飛後，才過了4分鐘便失聯，隨後墜入爪哇海，機上共有62名乘客。

印尼運輸安全委員會主委索爾賈安托（Soerjanto Tjahjono）曾於10日表示，已經確認該班編號SJ-182班機2具盒子的位置，耗時2天的時間，終於在12日傍晚順利尋獲其中一具。