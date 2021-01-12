日本特例開放「台灣商務客」入境　執政黨不滿要求喊卡！

▲日本為防堵變種病毒，宣布鎖國，僅開放包含台灣在內的11個國家商務客入境。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

受新冠肺炎第三波疫情爆發影響，日本政府7日針對首都圈一都三縣發布緊急宣言，日前更閃電宣布鎖國，除了台灣、南韓等11個疫情穩定國的商務人士外，一概禁止外籍人士入境。如今卻傳出，執政黨自民黨12日在外交部會中，批評此項政策，擬於近日向政府提出要求，全面禁止外籍人士入境。

根據《產經新聞》報導，自民黨外交部會12日針對現行新冠肺炎的相關邊境政策召開討論會議。外交部會會長佐藤正久批評，為了防止變異病毒入侵，日本目前暫時進入鎖國階段，但是卻特例開放11個國家的商務客入境，分明就是政府的雙重標準，難以獲得民眾理解。

▲根據現行規定，所有旅客入境日本時皆須提供核酸檢測證明。（圖／達志影像／美聯社）



日本政府日前禁止來自全球的外籍人士入境，但卻例外開放包含台灣、南韓以及中國等11個國家與地區的商務客入境。儘管根據現行規定，所有入境旅客皆須檢附核酸檢測的陰性證明，才可放行。但有多名出席此次會議的自民黨議員認為，「核酸檢測非百分之百準確，入境後的軌跡也無法掌握，應該全面禁止外籍旅客入境。」對此，政府方則暫時沒有做出回應。

自民黨外交部會也在會議中決定，將於近日向政府要求，全面禁止開放外籍旅客入境。另外，外交部會將在14日再度舉行，繼續討論相關議題。

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