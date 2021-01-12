防止北京對台動武　加拿大參謀總長籲西方國家「制定大戰略」

▲加拿大參謀總長范斯（Jonathan Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者胡玉立多倫多11日專電

加拿大參謀總長范斯（Jonathan Vance）表示，西方國家須制定「大戰略」以對抗中國及俄羅斯的擴張主義；西方也需備妥計畫，以使北京明白對台動武會有什麼後果。

范斯是在加拿大《環球郵報》（the Globe and Mail）今天刊出的訪談中，做以上表示。這是加拿大最高軍事指揮官罕見針對中國對台威脅現況明確表態。

范斯將於1月中旬退休。除了指出西方盟邦應準備保護台灣及南海安全，令中共不敢蠢動外，范斯也首度表示應禁止華為技術公司參與加拿大第5代行動通訊（5G）網路。

范斯在訪談中表示，目前沒有跡象顯示中國會入侵台灣，即使中國人民解放軍已加強網路攻擊，並使用戰機和海軍幾乎日日騷擾台灣。但范斯強調，西方需要制定計畫，以確保北京了解如果對台灣使用武力會有後果。他說，現在重要的是，這世界其他國家「如何對待這一切；什麼樣的政治手段（籌碼、槓桿）可以試著阻止這種情況發生，什麼樣的軍事戰略可以奏效」。

加拿大參謀總長Jonathan Vance將軍在接受環球郵報(The Globe and Mail)記者專訪時，表達與西方盟邦合作，共同維護台灣安全的決心。相關內容如下: At this time, Gen. Vance said,... 由 Taiwan in Canada 發佈於 2021年1月11日 星期一

范斯說，隨著俄羅斯和中國強權興起以及美國領導層會如何維持與組建聯盟充滿不確定性，世界變得更加危險，「實際的危險程度，將取決於世界各國如何讓中國承擔責任，對俄羅斯也是如此」。

范斯對當前加拿大和世界面臨的軍事挑戰，作出鮮明評估。他說，美國總統川普的領導及對美國盟友的破壞，包括自阿富汗、伊拉克、敘利亞，索馬利亞，甚至從德國撤軍，都讓西方政治領袖深受困擾，也使得設計出一套因應北京和莫斯科的大戰略，更加困難。

范斯表示，新興強權擴張，西方聯盟處境獨特，美國會如何因應當前局勢仍不明確。但他也指出，「美軍對北大西洋公約組織（NATO）和其他西方聯盟的支持始終堅定」。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）已誓言恢復與盟國關係，對抗日益好戰的中國和俄羅斯。

范斯說，西方政治領袖須制定「大戰略」來對抗中國的擴張主義。范斯提及中國在全球30%貿易通過的重要運輸路線──南海島礁上設置軍事設施。他說，「你沒辦法看到這種事，還說它是個依據國際行為準則運作的國家。俄羅斯在克里米亞和黑海的作為，某種程度上是一樣的。」

▲范斯認為，加拿大不應該將華為納入5G網路。（圖／達志影像／美聯社）



針對中國電信巨頭華為公司的網路威脅，范斯非常關注，他首度表明立場，認為不該將其納入加拿大5G網路。

加拿大是國際情報聯盟「五眼聯盟」（美、英、澳、紐、加）唯一尚未禁止或限制使用華為5G的成員。加拿大過去兩年來持續表示仍在針對華為5G技術進行網路安全審查，未表明何時會有決定。范斯表示，允許像華為這樣由中國官方擁有、營運與滲透的實體進入加拿大通訊網路，將是錯誤的決定。

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