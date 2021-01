為了在宵禁出門！ 24歲嫩妻把40歲老公「當狗遛」牽著上街

▲女子為了出門竟然把老公當狗。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

為了因應新冠肺炎疫情,加拿大魁北克省近來宣布宵禁,民眾晚間8時至凌晨5時非必要狀況不得出門,但放寬限制讓養狗者可以出門遛狗,沒想一名女子竟然突發奇想把老公當狗遛,最後仍逃不過被罰款命運。

當地媒體報導,當局宣布魁北克省9日開始實施宵禁,沒想到政策實施沒有多久,當晚9時便開出2張罰單。一名居住在社布魯克市(Sherbrooke)國王街東的24歲女子,竟然把狗繩套在40歲老公脖子上,牽著對方出門,被捕時還堅稱自己是在「遛狗」。

警方表示,這對夫妻被捕時態度十分不配合,當被告知行為違反規定時,女子還嗆聲她絕對不會去繳這張罰單,目前2人均被處以加拿大元1,500元(約台幣3.3萬元)的罰款,對方若是繼續不配合,最高還有可能罰至6,000元(約台幣13萬元)。

News from Quebec:



I just confirmed with Sherbrooke police that a husband and wife were fined for walking after curfew with the man on a leash. The officer told me her defense was she is allowed to walk a dog after curfew.



They were fined $1500 each.@CTVMontreal @CTVNews