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為了在宵禁出門！ 24歲嫩妻把40歲老公「當狗遛」牽著上街

▲▼遛狗,牽繩,寵物,主人,狗。（圖／達志影像／示意圖）

▲女子為了出門竟然把老公當狗。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

為了因應新冠肺炎疫情，加拿大魁北克省近來宣布宵禁，民眾晚間8時至凌晨5時非必要狀況不得出門，但放寬限制讓養狗者可以出門遛狗，沒想一名女子竟然突發奇想把老公當狗遛，最後仍逃不過被罰款命運。

當地媒體報導，當局宣布魁北克省9日開始實施宵禁，沒想到政策實施沒有多久，當晚9時便開出2張罰單。一名居住在社布魯克市(Sherbrooke)國王街東的24歲女子，竟然把狗繩套在40歲老公脖子上，牽著對方出門，被捕時還堅稱自己是在「遛狗」。

警方表示，這對夫妻被捕時態度十分不配合，當被告知行為違反規定時，女子還嗆聲她絕對不會去繳這張罰單，目前2人均被處以加拿大元1,500元（約台幣3.3萬元）的罰款，對方若是繼續不配合，最高還有可能罰至6,000元（約台幣13萬元）。

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