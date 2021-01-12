全球30萬醫護染疫…占總數14％！　WHO：真實數字恐怕更多

▲全球至少有30萬名醫護人員確診。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

台灣12日出現2起醫護人員確診新冠肺炎的病例，讓前線醫療人員的工作環境再度受到矚目。根據國外醫學期刊統計，全球至少有30萬名醫護人員確診。光是去年7月中，醫護人員就佔了全球確診數的14％，在部分國家醫護染疫的比例更高達35％。

根據國外醫療期刊《國際傳染病期刊》（International Journal of Infectious Diseases）研究指出，截至2020年8月15日，至少有30萬名醫護人員染疫。在調查的35個國家中，確診醫護最多的分別是美國11.5萬人、墨西哥7.8萬人、法國與義大利約為3萬人；感染率最高的則是墨西哥、義大利和法國。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，光是去年7月中，醫護人員就佔了全球確診數的14％，部分國家醫護染疫的比例更高達35％。不過，很難判定醫護人員是在家中還是醫院被感染，真實數據可能更多，「我們所有人都欠醫護人員一份恩情，這不僅僅是因為他們照顧病患，還有他們冒著生命危險在工作」、「醫療工作者每天都面臨壓力、疲累、侮辱、歧視，甚至是暴力。」

Though health workers represent less than 3% of the population in many countries, they account for around 14% coronavirus cases reported to the World Health Organization. 由 Axios 發佈於 2020年9月17日 星期四

期刊也指出，早期研究也顯示，醫護人員在社區被感染的可能性比在醫院更大。主要原因是，醫院內有較好的保護措施，加上執業時養成的習慣，讓他們能避免直接接觸到病毒，但下班回家後就比較容易鬆懈。

《紐約時報》曾報導，美國新增確診與住院率不斷飆升，疫情大流行的壓力已讓醫、護心力交瘁。約半數受訪者說精神狀況因長期處於緊繃而耗弱。

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