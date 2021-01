冷戰機密圖曝光！CIA女科學家揭密　「間諜衛星」竟為環保立大功

▲美國在1960年發射的第一顆日冕衛星在冷戰後居然還有別的貢獻。此為示意圖,非本文衛星。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

美國在1960年發射的第一顆「間諜衛星」日冕,除了在冷戰高峰期時用於監視對手上,還無意間收集了許多至關重要的環境數據與從未見過的地表鳥瞰視角,為科學家們的環境研究提供了重要的資料。曾在中央情報局(CIA)工作的環境工程師扎爾(Linda Zall)最近公開了其研究中重要的珍貴圖像,而這些圖像正是來自於日冕衛星。

Linda Zall is disclosing how she toiled anonymously within the C.I.A. to make it possible for civilian scientists intensify their studies of a changing planet https://t.co/BQJFugla50