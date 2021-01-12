冷戰機密圖曝光！CIA女科學家揭密　「間諜衛星」竟為環保立大功

▲美國在1960年發射的第一顆日冕衛星在冷戰後居然還有別的貢獻。此為示意圖，非本文衛星。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國在1960年發射的第一顆「間諜衛星」日冕，除了在冷戰高峰期時用於監視對手上，還無意間收集了許多至關重要的環境數據與從未見過的地表鳥瞰視角，為科學家們的環境研究提供了重要的資料。曾在中央情報局（CIA）工作的環境工程師扎爾（Linda Zall）最近公開了其研究中重要的珍貴圖像，而這些圖像正是來自於日冕衛星。

Linda Zall is disclosing how she toiled anonymously within the C.I.A. to make it possible for civilian scientists intensify their studies of a changing planet https://t.co/BQJFugla50 — NYT National News (@NYTNational) January 5, 2021

綜合《紐約時報》和Inside Hook網站報導，日冕和後面幾代的「間諜衛星」共耗資近500億美元，這些「間諜衛星」在1960年到1972年間，收集了近200萬張圖像。這些圖像除了被用於監視對手，也被後來的科學家們用來追踪世界各地，包含冰川移動、海岸線侵蝕等，數十年來的變化。

▲▼「日冕」衛星拍攝圖像。（圖／翻攝自推特／@RushReads）

報導稱，間諜活動幾乎完全不需要北極和南極的照片資料，但日冕從兩極拍攝回來的照片對環境學家而言卻至關重要，因為地球的兩極正迅速成為全球變暖和冰川融化的重點觀測對象。另外，科學家們也從圖像中觀察出，亞美尼亞的森林面積因開發而逐漸減少、鹹海在1962至1994年間迅速枯竭、考古遺址被民居和發展開發佔據等現象。

現年70歲的環境工程師扎爾曾在中央情報局工作數十年。在CIA工作期間，她利用日冕衛星所拍攝回來的照片對環境進行偵查，並對地球的變遷進行研究。扎爾在2013年從CIA退休，但她對於環境研究的貢獻卻十分巨大，也為後人提供了非常重要的研究基礎。

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