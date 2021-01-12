防堵疫情！日本擬13日宣布「京阪神」進入緊急狀態　持續至2月7日

▲大阪13日開始將納入緊急事態宣言實施地區。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

日本新冠肺炎確診數持續攀升，除了東京首都圈已發布緊急事態宣言外，首相菅義偉12日也證實，最快13日就會宣布「大阪府、京都府與兵庫縣」追加納入緊急事態宣言實施地區，和首都圈一樣持續至2月7日。

根據TBS報導，菅義偉12日上午出席自民黨幹部會議時表示，由於大阪府原本已經減緩的疫情，又開始增加，因此政府13日將召開諮詢委員會，並在聽取專家意見後，於新冠肺炎對策本部宣布「京阪神」納入緊急事態宣言實施地區；實施期間則與首都圈相同，擬至2月7日止。

關西地區網友得知後也紛紛表示，「這也是沒辦法的，如果感染者繼續增加，後果將不堪設想」、「緊急事態宣言應該能讓疫情快速穩定下來」、「應該要2020年底就快點宣布才對」。

據NHK統計，日本全國累積29萬3636人確診，染疫人數最多的分別是，東京都7萬6163人、大阪府3萬4932人與神奈川縣2萬8035人。

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