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全球破9000萬人染疫！　世衛：2021年無望「群體免疫」達標

▲▼新冠肺炎,疫苗,美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲BioNTech指出，今年疫苗產量預期能從13億劑增為20億劑。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗將提升產量，世界衛生組織（WHO）的科學家今天仍警告，大規模接種雖陸續展開，今年仍無望達標新型冠狀病毒群體免疫。

自從中國湖北省武漢市1年前證實首例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡個案迄今，疫情已感染全球逾9000萬人，病故人數更突破194萬人。

德國生技公司BioNTech指出，今年能產製的COVID-19疫苗劑數，產量預期能從13億劑增為20億劑。

法新社報導，輝瑞&BNT疫苗是首支在西方國家獲得批准的疫苗，BioNTech的聲明對於苦於取得疫苗的國家來說不啻為一劑強心針。但BioNTech也警告，COVID-19 可能轉為「地區性疾病」，病毒變種的緊急情況與接種後產生的不良反應，都在考驗疫苗。

世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan ）警告，需要花時間生產疫苗，也得有足夠人接種，才能制止病毒擴散。

她說：「我們今年將無法達成任何程度的群體免疫。」她還強調維持社交距離、勤洗手和配戴口罩以遏制疫情的必要性。

路透社報導，世衛今天再次懇託疫苗研發商提供疫苗給世衛為窮國成立的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），世衛的高階顧問表示，他們雖希望2月前窮國也能開始接種，但時程取決於疫苗供給。

隨著輝瑞&BNT、美國莫德納（Moderna）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）及俄羅斯與中國研發的疫苗產量愈來愈多，全球已超過40國展開COVID-19疫苗接種。

世衛負責COVAX的高階顧問艾沃德（Bruce Aylward ）說：「目前所有能看到的疫苗接種工作，幾乎都是在中、高收入國家。但我們必須看到中、低收入國家民眾也開始接種疫苗。」

根據路透社資料，中國目前約已施打900萬劑COVID-19疫苗，居全球之冠，其次依序為美國670萬劑和以色列180萬劑。

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