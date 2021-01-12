「失火了」消防隊員目睹活春宮傻眼　強到鄰居下跪：有夠持久！

Firefighters called to blaze which turns out to be couple having 'smoking' sex https://t.co/hiJMtxs3rM — Daily Star (@dailystar) January 11, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國肯特郡消防隊接到火警報案，前往發現現場沒有火苗，卻有一對情侶隔著窗戶火辣活春宮，還吸引一票群眾在附近圍觀。由於2人太持久，讓現場一名民眾看到下跪，誇張表示，「我的膝蓋至少脫臼了3次」。

英國《每日星報》報導，事件發生在肯特郡的海邊小鎮馬蓋特(Margate)，一對情侶在窗戶旁激情發生性關係時，雖然有用窗簾擋住，然而2人「床上運動」的剪影仍清楚透出來，吸引附近鄰居在樓下圍觀。

一名民眾受訪表示，「我簡直不敢相信我的眼睛，因為天色很黑，室內燈光很亮，所以顯得影像很明顯，他們超有耐力，我的膝蓋都脫臼了3次，光是看著他們就讓我想下跪」。

消防人員表示，事件發生在6日晚間10時，「整起事件似乎是民眾惡作劇報假案，我們派出2輛消防車到現場，但到處都沒有起火或冒煙的跡象」。報導中沒有提到意外引發騷動的情侶是否有被逮捕。

▼消防隊員接到火警報案，卻只看到活春宮。（圖／示意圖／視覺中國）

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