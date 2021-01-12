　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞馬遜2萬倉儲員工確診！力推「75美元台灣免運」網憂恐成防疫破口

▲亞馬遜,Amazon。（圖／路透社）

▲美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）截至去年10月已經累計將近2萬名前線員工確診。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）截至2020年10月已經累計近2萬名前線員工確診，也數度因為疫情暫時關閉倉儲物流工作站，但去年11月搭配「黑色星期五」推出訂單75元美金（大約新台幣2099元）以上免費運送至台灣的優惠，活動延續至今，引發網友對於「防疫破口」的擔憂。

根據CNBC報導，亞馬遜透過內部新冠檢測計畫，發現紐澤西州羅賓斯維爾鎮（Robbinsville Township）的PNE5倉儲出現「無症狀確診病例增多」的情況，因此決定2020年12月20日至26日暫時關閉該倉儲。

▲美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）。（圖／路透社）

▲亞馬遜（Amazon）倉儲在疫情期間依然正常營運。（圖／路透社）

發言人萊萬多夫斯基（Lisa Levandowski）並未提及PNE5倉儲的實際確診人數，或者該設施關閉期間是否實施額外清潔消毒。但她強調，公司實施檢測計畫就是為了找出無症狀患者，快速採取行動，避免病毒擴散，如今也「出於充分謹慎考量」決定關閉工作站，而員工在此期間仍將被支付應得的薪資。

亞馬遜與雜貨、食品、銀行與藥局等行業一樣，被視為民生必須產業，因此各地倉儲在疫情期間依然正常營運。但是，該公司去年10月就透露，2020年3月1日至9月19日累計近2萬名前線員工確診；去年3月也因為發現職員染疫，先後暫時關閉紐約市皇后區、肯塔基州謝潑茲維爾市（Shepherdsville）的工作站。

▲亞馬遜（Amazon）推出75元美金台灣免運。（圖／翻攝亞馬遜官方網站）

▲亞馬遜（Amazon）推出75元美金台灣免運。（圖／翻攝亞馬遜官方網站）

亞馬遜此前曾經表示，公司「竭盡全力」保持工作站清潔，確保員工遵守必要防疫，例如戴口罩、消毒雙手、保持社交距離等等，並在大多數倉儲實施檢測，截至去年11月底，每日檢測次數高達5萬。儘管如此，全美各地倉儲與物流員工仍呼籲亞馬遜採取更多防疫措施。

網友擔心，新冠病毒相當頑強，可能殘留在紙箱表面；許多消費者趁著活動享受優惠，卻忘記在打開包裹時謹慎消毒，甚至成為防疫破口。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）先前研究指出，若新冠病毒在攝氏20度接近室溫、環境黑暗的情況下，可能在紙幣、手機螢幕和不鏽鋼等材質上殘留28天，且具有傳染能力。但許多學者對此提出質疑，因為該實驗排除紫外線殺死病毒的可能性，也沒有觀察到人類口水、手指表面等介質散播病毒的情況，可能因此影響結果。

新冠病毒可殘留物體表面28天！　澳研究「手機螢幕、紙幣」都持久

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冬季乾燥必備！一瓶搞定肌膚問題

ET快訊
北部醫院疑爆群聚！男驚曝「女友家人今出院」被告知隔離14天
醫院疑2醫護群聚感染　鄭文燦下午3點親上火線說明
統一獅元老彭政閔恩師罹癌過世　享壽60歲
北部醫院疑醫師、女護理師染疫！手術全停擺　衛生局急追足跡
快訊／台茂購物中心也暫停營業　官網認：與防疫有關
快訊／北部醫院疑爆群聚染疫！　病人陸續撤出醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／全美恐爆武裝示威！　川普：華盛頓特區「進入緊急狀態」

「露點人妻」羞認：照片都是老公拍的！真實職業曝光　反差超大

斷交→取消交流限制　美台「關係逐步增溫」關鍵政策大回顧

川粉「攻佔國會」1個月前線上集結！　華府警方：無相關情報

「美國把台灣當成未建交國家」　他分析蓬佩奧聲明：核彈級影響力

日本岐阜縣大雪警報「聯外道路中斷」　500人↑受困山區！

海邊釣魚抓到「謎樣生物」張大嘴巴超猙獰！　他查資料驚覺：好險

川粉攻國會「情緒太激動」心臟病發丟命！　華府暴動已釀5死

埃及法老狂生100孩！木乃伊「生殖器離奇消失」　學者曝真正原因　

菲空姐「輪椅運屍」畫面曝光！4男嫌還原最後互動　噴淚喊冤

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

50歲光良炸出「6塊腹肌」在家自己練　慶功宴再脫...女生忍不住摸下去！！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

全球破9000萬人染疫！　世衛：2021年無望「群體免疫」達標

川粉暴動後遺症！共和黨「企業捐款」喊停　痛失2大金主

慶祝生日搭上死亡飛機！　恩愛夫妻在空中被另外一架飛機撞死

全球首例！美動物園2大猩猩染疫...疑遭無症狀飼育員傳染

亞馬遜2萬倉儲員工確診！力推「75美元台灣免運」網憂恐成防疫破口

海牛背部遭人惡意刻「川普」　最高重罰140萬…還會被關1年！

買樂透彩券當禮物中獎　她想分錢意外惹怒男友姊：應該分嗎？

首度認錯！　川普坦承要對「國會暴動」負起部分責任

伊凡卡翅膀硬了！爆「打臉老爸」出席拜登就職典禮　川普氣瘋

台美洽簽BTA　美貿易代表：時間不夠且爭端未解

台鐵違法停權廠商1年「列拒絕往來戶」　判國賠2290萬元

性感「雷神」穿西裝讓人受不了　爆裂Man味拿下BOSS全球代言人

共機3架次闖我西南空域　1月累計11擾台、空軍廣播驅離26次

畢爾砍34+8+9「垃圾時間還要上場」　主帥：因為他長得帥

連勝文傳接藍營秘書長　侯友宜談黨內人事佈局給「9字箴言」

天冷「蛋縮鳥變小」是真的！醫曝更可怕真相：恐陽痿

快訊／北部醫院「官網掛了」一片空白！　疑爆群聚感染

美駐聯合國大使明晚飛抵松山機場　克拉芙特3天行程一次看

蓬佩奧批「泛民派大搜捕」是暴行　林鄭月娥諷雙標

「走嘛出去玩啊～」　她一開門見比特犬搖尾巴劫車笑噴

國際熱門新聞

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

即／日媒驚爆：東奧18日宣布取消！

馬來西亞進入「緊急狀態」至8月1日

即／川普批准：華府「進入緊急狀態」

妻小改搭印尼「死亡班機」傳開心合照　夫崩潰

小費230元嫌少　外送員拎餐點走人

俄羅斯發現「輻射」消滅新冠病毒

美眾院民主黨　正式提彈劾川普決議

馬克宏夫婦　去年砸2040萬狂買花

川粉攻陷國會　百年地道設施曝光

對台灣改觀了嗎？巴黎街訪跌破眼鏡

南韓AI女大生遭網友「調教」成性奴！

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

更多熱門

相關新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

北台灣某醫院內今驚爆疑似傳出新冠肺炎院內群聚感染，院方立即採取措施進行採檢，雖然10多名醫護人員一採為陰性，但相關單位仍是不敢大意，高規格將有接觸史人員全數送進集中檢疫所隔離，院內除了急診、門診外，手術也都暫時取消，並全面禁止家屬探病；對於院內最新情況，指揮官陳時中預計將於今下午2時召開記者會說明。

河北單日+66！　廊坊安次區全員核酸檢測2次

河北單日+66！　廊坊安次區全員核酸檢測2次

川普坦承：要對暴動負起部分責任

川普坦承：要對暴動負起部分責任

北部醫院傳醫師染疫撤病人？國內疫情現破洞？

北部醫院傳醫師染疫撤病人？國內疫情現破洞？

台美洽簽BTA　美貿易代表：時間不夠且爭端未解

台美洽簽BTA　美貿易代表：時間不夠且爭端未解

關鍵字：

北美要聞新冠肺炎世界疫情亞馬遜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

即／北部醫院爆群聚染疫！　「病人陸續撤出」

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面