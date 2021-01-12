台美洽簽BTA　美貿易代表：時間不夠且爭端未解

▲台美雙邊貿易協定（BTA）談判遲未展開。（圖／路透）



文／中央社記者尹俊傑紐約11日專電

台美雙邊貿易協定（BTA）談判遲未展開，美國貿易代表萊特海澤說，任內談判時間不夠、美台尚未解決貿易爭端都構成障礙，與外界懷疑他致力保全美中貿易協議沒有關係。

總統蔡英文去年8月宣布鬆綁美國牛肉與豬肉進口限制後，50位跨黨派聯邦參議員致函萊特海澤（Robert Lighthizer），敦促展開美台全面貿易協定談判程序，美國貿易代表署（USTR）卻遲遲沒有動作。

萊特海澤對中國態度一向強硬，去年1月美中簽署首階段協議緩和貿易戰後，他卻不遺餘力捍衛中國。紐約時報曾報導，萊特海澤不願和台灣展開雙邊貿易協定談判，與美國國務院、國防部、商務部及白宮國家安全會議（NSC）支持強化美台關係的官員作對。

華爾街日報今天報導，萊特海澤澄清，美台未啟動雙邊貿易協定談判與保全美中首階段貿易協議無關，而是因為締結貿易協定需要經過多道法律關卡，任內時間不夠，當前美台貿易關係也構成障礙。

萊特海澤說：「我們與台灣有龐大且不斷擴增的貿易逆差。我們和台灣顯然有貿易爭端，而且尚未解決。」

前美國代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）去年11月在一場研討會表示，台灣鬆綁美豬美牛進口限制是重大里程碑，但全面貿易協定談判困難且耗費大量時間，她建議美台從少數特定議題著手，以「堆積木」方式為雙邊貿易協定奠定基礎。

首屆台美經濟繁榮夥伴對話當月在華府舉行，雙方簽署合作瞭解備忘錄（MOU），推動討論經濟合作、第5代行動通訊（5G）乾淨網路等議題，並確立半導體領域戰略合作為優先項目。

▲美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／達志影像／美聯社）



萊特海澤是推動華府強硬面對中國貿易作為的關鍵人物。在任近4年來，他協助將保護主義從美國決策邊緣推向核心，並建議即將上任的拜登政府持續對中國貨品課徵懲罰性關稅、為保護美國政策而削弱世界貿易組織（WTO）、讓美國企業更難將部分業務遷往海外。

他說：「我們改變了人們對中國的看法。我們想要有兼顧美國與經濟對手間地緣政治競爭的對中政策。」

美中2018年打起貿易戰，對彼此大量貨品加徵關稅。雙方2020年簽署首階段貿易協議，中方承諾兩年內增購2000億美元美國貨品與服務，美國仍持續對每年進口約3700億美元的中國貨品徵收懲罰性關稅。

據報導，美國總統當選人拜登的經貿團隊認同萊特海澤對中國的看法，但拜登幕僚表示，總統川普政府未成功迫使北京推動美方期望的長期改革，包括減少政府支持產業、保護美國企業商業機密，川普政府同時與美國盟邦挑起爭端是癥結之一。

拜登打算揚棄單邊行動，與盟邦打造他口中的抗中「統一戰線」，和歐洲與亞洲夥伴商量後再決定如何處理對中國貨品加徵的關稅。

但萊特海澤警告，拜登的計畫恐讓其他國家拖慢或反對美方行動，導致美國陷入與中國永無止境且毫無意義的磋商。他說，美中「1990年代展開對話，根本沒有成果，一切都是浪費時間」。

萊特海澤繼任者將是雙親來自台灣的聯邦眾議院歲計委員會首席貿易律師戴琪（Katherine Tai）。前總統歐巴馬執政時，戴琪曾在美國貿易代表署處理中國貿易強制執行事務。

傳統上，美國對中政策由白宮與財政部主導，貿易代表署扮演次要角色。拜登發言人說，貿易是拜登經濟工作「重要支柱」，戴琪與白宮將在貿易事務上密切合作。

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