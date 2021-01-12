「首版寶可夢卡」拍賣！全套共103張...「噴火龍卡」天價曝光

▲寶可夢卡是許多蒐藏家夢寐以求的寶物，其中噴火龍卡要價75萬美元。（圖／翻攝自Goldin Auctions官網）

實習記者劉佩婷／綜合報導

寶可夢這部經典動畫是許多人的童年回憶，寶可夢卡更是席捲各大桌遊、卡牌店，連金曲獎最佳新人持修也拿著噴火龍走紅毯。美國知名體育紀念品拍賣行「高丁拍賣（Goldin Auctions）」近日宣布，將拍賣1999年生產的「第一版」寶可夢卡，全套103張。消息一出，立即引起全球「寶可夢迷」的關注。

根據《TMZ》報導，Goldin Auctions表示這場競拍將在美國時間11日舉行，拍賣的項目是1999年出產的「第一版」寶可夢卡全套103張，預計可賣到75萬美元（約2千多萬台幣）以上。據了解，每張卡片都是經過專業的卡片鑑定機構認同且給予認證的，因為隨著時間的過去，這些卡片的四角被磨成圓角，但因為這組神奇寶貝卡相當稀有，所以也被賦予最高級別（Gem Mint 10）的評價。

▲Goldin Auctions將拍賣第一版寶可夢卡，全套共有103張。（圖／翻攝自Goldin Auctions官網）



這套神奇寶貝卡包括水箭龜、喵喵、吉利蛋、雷邱、妙蛙種子、蚊香勇士等等，還有最備受矚目的噴火龍（Charizard）卡，也因為噴火龍卡讓整套的價值可以再翻到好幾倍，估計最後有機會拍賣出75萬美元（台幣2114萬元）的價錢。

據了解，洛根·保羅（Logan Paul）先前還以15萬美元（約新台幣420萬元）的現金購買了一張噴火龍卡。「Goldin Auctions」上個月也以近40萬美元（約1127萬台幣）的天價，賣出另一張也是噴火龍卡。