拜登就職籌備中！主題定案「團結美國」　3前總統將出席…沒有川普

▲拜登20日的就職典禮將以「團結美國」作為主題。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統當選人拜登將在20日上任；就職典禮委員會11日宣布，將以「團結美國」（America United）作為其就職典禮的主題。拜登上任後，將與副總統賀錦麗一同前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）追悼烈士英靈。除了川普以外，美國的歷任前總統將不分黨籍，出席拜登的就職典禮，以示兩黨合作治國。

據CNN報導，拜登在競選中就一再傳達希望和團結的訊息，敦促美國人從一開始就要團結起來，不要讓分歧撕裂國家；其就職典禮將沿用「團結美國」為中心主題，強調這是克服困擾該國的多重危機的關鍵。

▲白宮已在為拜登的就職典禮做準備。（圖／達志影像／美聯社）

該委員會首席執行官艾倫（Tony Allen）指出，拜登的就職典禮也標誌著美國人民翻開了新的一頁，「這是一個癒合傷口、團結一致、走到一起、建立美利堅合眾國的新篇章；現在是翻過這個分裂時代的時候了。就職典禮將反映我們共同的價值觀，並提醒我們，我們團結在一起比分開更強大，正如我們的國家格言一樣，『E pluribus unum』（拉丁語）提醒我們的那樣,聚在一起、合眾為一。」

為顯示兩黨合作，美國前總統歐巴馬、小布希（George Bush）、克林頓（Bill Clinton）以及前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）、勞拉（Laura Bush）和希拉蕊（Hillary Clinton）也將出席1月20日的就職典禮。他們會在典禮後與拜登、賀錦麗一同前往阿靈頓國家公墓獻花致意。

美國現任總統川普日前宣布，他不會參加拜登的就職典禮；知情人士透露，第一夫人梅蘭妮婭應該也不會出席，但副總統彭斯（Mike Pence）預計當天將會露面。不過，拜登的團隊呼籲民眾，為了避免群聚感染，希望大家不要聚集參加總統就職典禮。

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